El CNI sigue ahora la pista del extelefónico Juan Villalonga, la tercera pieza en el embrollo Corinna-Villarejo

Otro al que se le puede caer el pelo, porque aparece reiteradamente en la gigantesca 'discoteca' recopilada a lo largo de dos décadas por el comisario José Villarejo (67) (¡Jaque al Rey!: El extelefonico Villalonga reunió al comisario Villarejo y a Corinna para grabar a la princesa largando contra Juan Carlos I).

Hubiera sido uno más de los cientos de personajes que aparecen en las grabaciones, pero su papel en el encuentro que Villarejo tuvo en Londres con Corinna zu sayn-wittgenstein (53) y la difusión posterior de unas conversaciones en las que se acusa al Rey Juan Carlos I de casi todo, menos de haber matado a Manolete, lo han sacado al primer plano. Y no para bien.

El ex director ejecutivo de Telefónica, antiguo compañero de pupitre del expresidente Aznar, se encuentra en paradero desconocido desde de que salieran a la luz las grabaciones donde él, la amante del monarca y el policía ahora encarcelado hablaban de una cuenta opaca del rey Juan Carlos en Suiza y de unas comisiones que el monarca habría cobrado de la obra del Ave a la Meca, entre otras muchas cosas (Losantos hiela la sangre de Inda y Pedrojota por publicar las filtraciones de Villarejo: "Son la voz de las cloacas").

Juan Villalonga (65) fue el encargado de presentar a la aristócrata y al comisario, de quien el colega de Pedrojota Ramírez (66) asegura en las cintas que es su "gran amigo".

El antiguo mandamás de Telefónica les puso en contacto aprovechando que Corinna le había confiado que estaba cansada de recibir presiones del CNI, para mantenerse 'discreta'.

Villarejo, que vio ahí la ocasión d ehacerse con un material util para presionar y se consideraba en guerra con el jefe de los espías Sanz Roldán, le ofreció sus servicios y su ayuda.

Ahora parece que Villalonga no quiere saber nada de estas filtraciones y prefiere guardar silencio, al igual que su círculo más cercano.

Prueba de ello es Diego Lozano, quien trabajó estrechamente con él en su etapa al frente de Telefónica:

"No puedo confirmar si soy su abogado o no", ha asegurado el letrado a Vanity Fair.

Otro de sus grandes amigos, Manuel García Durán, también prefiere quedarse al margen:

"No sé nada de él, no he hablado con él y no quiero saber nada de este lío".