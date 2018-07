La nueva visita familiar al hundido Urdangarin que le levanta los ánimos

El ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, está más solo que la una, pero eso no quita que de tanto en tanto -sus destractores dicen que con mayor asiduidad que lo que está permitido-, reciba visitas que suponen todo un bálsamo para su espíritu.(El oscuro plan para sacar de la cárcel a un desesperado Urdangarin: "¡No está bien!").

La última persona que ha acudido a cara descubierta a la prisión de Brieva, donde cumple condena de seis años y tres meses de reclusión por el caso Nóos, ha sido su sobrino, Lucas Gui Urdangarin, que ha visitado a su tío siendo captado por las cámaras allí presentes. (Revelan el secreto motivo por el que Urdangarin ha elegido la inhóspita cárcel de Briev).

Hijo de Ana Urdangarin y el empresario inmobiliario Carles Gui, la familia de sangre del ex duque de Palma está muy unida a él e incluso fue salpicada por el caso Nóos. Su otro sobrino, Jan Gui Urdangarin, tuvo que declarar ante el juez debido a su implicación.

Según da cuenta 'Look', esta visita no ha variado la estrategia comunicativa de la familia, que no ha declarado ni una palabra a la salida de la prisión. Ha acudido junto a su pareja, que según se ve en la imagen, no se ha separado de él a la salida de prisión. Una nueva visita familiar más para Iñaki Urdangarin, que ya ha cumplido el primer mes de condena.