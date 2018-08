Los fanáticos separatistas catalanes amenazan al juez Llarena difundiendo fotos de su familia

Los fanaticos separatistas, alentados por la debilidad y los reuiebros del socialista Pedro Sánchez, siguen adelante con su campaña de acoso y coacciones contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

El magistrado instruye la causa judicial contra Carles Puigdemont y el resto de golpistas de la Generalitat.



Una cuenta de Twitter vinculada a ERC e identificada como @anoncatalonia ha difundido una foto –tomada supuestamente en la mañana del jueves 2 de agosto de 2018– en la que el juez Llarena aparece sentado junto a varios familiares en una terraza del Paseo Marítimo de Comarruga, en Calafell (Tarragona).

En el tono intimidatorio habitual, el mensaje afirma:

La cuenta de Twitter que ha publicado este mensaje es la misma que el pasado fin de semana convocó un escrache contra el juez Llarena, cuando se encontraba cenando en un restaurante de Palafrugell (Gerona).

Llarena, que et quedi clar que a Catalunya ets persona non grata.

Aquí prenen unes copes amb uns amics per el passeig marítim de Comarruga.

Aquest matí estaven per Calafell prop d’on viu l'Enric Millo passejant amb agents de seguretat. pic.twitter.com/g2TuGoI2Yq