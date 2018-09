La Audiencia Nacional investiga si el exjuez Garzón también cobró del excomisario Villarejo

La Audiencia Nacional investiga si el exjuez Baltasar Garzón intermedió para que se paralizara la extradición de un empresario reclamado por Guatemala y que residía en España.

Por ese trabajo, los investigadores tienen información de que el comisario de Policía José Manuel Villarejo habría cobrado cerca de 6 millones de euros, que habría repartido entre diversas personas que habrían participado de alguna u otra manera en ese trabajo.

No es Garzón el único nombre que salta. El excomisario Villarejo anotó en su agenda un encuentro previsto con la ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la que identificó con el apelativo en clave ‘Dos', informan a El Confidencial fuentes del caso en que se investiga al policía, en prisión desde el pasado mes de noviembre.

El apunte rezaba, en concreto, ‘Cita con Dos' y fue localizado por los investigadores tras la incautación del abundante material que conservaba el comisario retirado: documentación, archivos informáticos y numerosísimos audios.

Hacía referencia a un encuentro que él quería mantener dentro de su labor de ‘asesoramiento' al empresario Ángel Pérez-Maura, al que reclama Guatemala desde 2016 por la sospecha de pagos de sobornos al presidente Otto Pérez a cambio de una mordida millonaria.

Villarejo se encuentra en prisión incondicional desde noviembre el pasado año por realizar trabajos privados mientras era funcionario público y por lo que habría recibido pagos millonarios.

Esos trabajos consistían en obtener información reservada desde dentro de la Policía pero también utilizar sus contactos dentro de la Administración de Justicia, de Interior o incluso sus contactos en Hacienda para paralizar procesos judiciales o del fisco.

Explica Carlota Guindal en La Vanguardia, este 18 de septiembre de 2018 que la Policía tiene abierta una investigación a raiz de una documentación hallada en el domicilio de Villarejo en la que podría afectar al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Las sospechas de los investigadores es que éste pudo intermediar para que se paralizara la extradición del empresario reclamado por Guatemala.

Garzón, abogado de varios investigados

En caso de haber cobrado por esa labor, los investigadores deberán analizar cómo cobró por los servicios y si están declarados. Garzón ya no es funcionario público desde que fue condenado por prevaricación por el Tribunal Supremo y quedó inhabilitado en el año 2012.

Es más, el despacho del exmagistrado, que ahora ejerce de abogado, defiende a varios de los investigados del ‘caso Tándem' por el que Villarejo se encuentra en prisión. Concretamente, su despacho defiende a los comisario Enrique García Castaño y a Carlos Salamanca.

La relación de Garzón y Villarejo viene de hace muchos años. Es más, Villarejo aseguró en una entrevista en La Sexta que le encargaron en los años 90 realizar el informe Véritas para destruir al entonces juez instructor de la Audiencia Nacional. Aquel informe se utilizó entonces para airear supuestas orgías con cocaína de Garzón.

Según sostuvo el comisario en aquella entrevista antes de ser detenido y encarcelado, se lo encargaron desde el Ministerio del Interior que dirigía Alberto Belloch porque Garzón investigaba el caso GAL. Sin embargo, lo sorprendente es que en aquel programa, se entrevistó a Garzón y definió a Villarejo como un buen policía, y que si "tuvo margen es porque se lo dieron".

Garzón y Delgado se desvinculan del caso

Al respecto, el exjuez Garzón ha calificado de "rotundamente falso" que intermediara con el excomisario Villarejo y ha lamentado que las "filtraciones" buscan acabar con una "persona honesta" como la ministra de Justicia, Dolores Delgado. "Me parece una canallada", ha enfatizado, subrayando que está estudiando "actuar a todos los niveles" y que "hará todo lo que tenga que hacer".

Asimismo, también se ha desvinculado del caso la ministra Delgado, quien ha insistido hoy en negar cualquier "tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial" con el excomisario José Villarejo.

Según ha publicado El Confidencial, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea y la Fiscalía Anticorrupción tratan de acreditar si en 2017 Delgado y otra persona se vieron en Madrid con el jefe de la Comisión Internacional (CICIG) contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, en relación a la petición de extradición del naviero español Ángel Pérez-Maura.

A este respecto, la ministra sostiene que no conoce a Velásquez y por tanto "no ha participado en ninguna reunión oficial o no oficial con el señor Iván Velásquez, por lo que en ningún caso ha podido tratar con él asunto alguno", señala el comunicado.

Añade además que durante su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional, "no tuvo ninguna participación en la tramitación del proceso de extradición del ciudadano español Ángel Pérez Maura, reclamado por Guatemala, tal y como acreditó ayer la Fiscalía de ese tribunal tras analizar la documentación" del expediente de extradición.

Delgado no está siendo investigada

Este lunes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió un comunicado para defender el proceso de extradición que se llevó a cabo respecto de este empresario, reclamado por Guatemala.

La Audiencia Nacional rechazó la extradición al entender que al ser un nacional que podía ser investigado por la Justicia española. Además, se descartó que la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, hubiera participado en aquel proceso, tal y como se había publicado.

Fuentes de la investigación sostienen que en este asunto no se está investigando la posible participación de Delgado, exfiscal de la Audiencia Nacional, en este asunto. Entienden que no participó de ninguna manera en el proceso de extradición, aunque ahora se la intente vincular.

Es cierto que Villarejo, como ocurre en muchos otros asuntos, ofrecía a sus clientes sus contactos en el mundo de la Judicatura, política o en medios de comunicación.