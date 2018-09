'Miss Aeropuertos' Rosell se burla de un periodista accidentado y acaba denunciada ante el CGPJ

Es una experta en montar incendios y luego tener que apagarlos deprisa y corriendo. La jueza Victoria Rosell, más conocida como 'Miss Aeropuertos', ha tenido que borrar un mensaje en Twitter en el que se burlaba de un periodista que había sufrido un accidente.

Según el portal Confilegal, el periodista canario, Juan Santana Hernández, director y presentador del 'El Pulso', programa que emite Radio Las Palmas de 6 a 7.30 de la tarde de lunes a jueves, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell Aguilar, por mofarse de él a través de su cuenta de Twitter a cuenta de la foto de un accidente que sufrió en la que se le comparaba con otra del ogro Shrek.

"La foto ha sido publicada por la juez Rosell en tw [Twitter], con el afán de mofarse de mí. Creo que la juez Rosell ha cometido un delito publicando esa foto", afirma Santana en la queja "on line" que presentó ayer ante la Unidad de Atención al Ciudadano del CGPJ y que lleva por número 2018041496.

El periodista considera que lo que ha hecho la magistrada, y candidata a vocal del órgano de gobierno de los jueces, "es muy grave".

"Solicito, por estos hechos, una sanción contra la juez", dice el periodista en la denuncia, a la que ha tenido acceso Confilegal.

La foto de Santana Hernández es un "selfie" que se hizo el periodista a principios de 2017 tras sufrir un accidente en pleno Paseo de la Castellana de Madrid cuando se dirigía al Ministerio de Industria.

Entonces trabajaba como asesor de comunicación a las órdenes de Luis de Guindos, también ministro de Economía, quien asumió esa cartera tras la dimisión de José Manuel Soria.

Me dio un mareo y perdí el sentido. Sufrí un síncope y me caí de cabeza contra el suelo. Desperté en el Hospital de La Paz, donde estuve ingresado un día y medio. Perdí varios dientes. Tenía la cara hinchada. Cuando me miré en el espejo me vi irreconocible. Hecho un cristo. Por eso mismo, me hice el autorretrato en el hospital y se lo envié, entonces, a tres personas amigas. Desconozco cómo fue a parar a manos de la magistrada y de su pareja, el periodista Carlos Ramón Sosa Báez, que fue el que la que lo publicó el 11 de septiembre pasado en su cuenta de Twitter.