La juez Carmen Valcarce Codes: "Qué quiere que le diga.... [Rojo, Tertsch y San Sebastián] no son santos de mi devoción"

Es un síntoma delator de que ante la Justicia, como diría George Orwell, algunos son más iguales que otros.

Al menos eso es lo que se deduce tras lo acontecido el 18 de septiembre de 2018 en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid en el que la juez Carmen Valcarce Codes efectuó la siguiente manifestación en referencia a los periodistas Alfonso Rojo, Hermann Tertsch e Isabel San Sebastián:

"Qué quiere que le diga... no son santos de mi devoción. Porque en fin, la gente se vuelve como enloquecida... y luego vienen aquí, o sea... entonces, el aumento de trabajo porque todo el mundo le parece que eso es maravilloso y que se puede decir lo que le de la gana y patatín y luego...ya... no, no... perdone... aquí, lo que faltaba ya.. es que teníamos poquito trabajo como para inventar el twitter y el Facebook... sabe? (...) entonces..."