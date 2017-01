Un podemita en un ascensor: la Red se llena de 'memes' con la pose de Iñigo Errejón para una entrevista

Los podemitas se mueren por salir en los medios. Hacen declaraciones, posan para la cámara...y luego la Red se mofa de ellos.

El 'número dos' de Podemos, Iñigo Errejón, concedía una entrevista a El Mundo. En la versión digital del diario se ofrecía un extracto de la charla en versión vídeo donde Errejón posa para el cámara en un ascensor. Y ese material ha resultado ser muy jugoso para tuiteros malvados.

Los 'memes' han rivalizado en buscarle las más diversas compañías a Errejón, desde Pep Guardiola a Darth Vader o un sexy y musculoso Cristiano Ronaldo, que unidos al lugar en el que se desarrolla la escena y a la indescriptible mirada del joven político provocará a buen seguro la risa del internauta:

-¡Se te nota el gym, tete!

-No me vas a doblegar con tu sublime verborrea. Esta vez no.@sara_vmartin @noabraspaz @SuperbainK @gazpachoblog pic.twitter.com/Kliy0nS64k