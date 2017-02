El PSOE adelanta a Podemos y PP tendría mayoría absoluta con Ciudadanos

LA encuesta de GAD3 que publica ABC este 5 de febrero de 2017 muestra una discreta recuperación de los dos grandes partidos, PP y PSOE, más apreciable en el caso de los socialistas, que suben 8 escaños respecto a la encuesta de diciembre pasado (de 70 a 78 diputados), aunque desde un suelo electoral mucho más bajo que el de los populares.

Estos, por su parte, ganan dos escaños, hasta 146, y suben una décima, hasta el 34,2 por ciento. En total, ambos partidos reunirían hoy 224 diputados, dos más que la suma de sus escaños en las elecciones de junio pasado y diez adicionales respecto al barómetro del pasado diciembre.

No es un avance significativo, pero sí demuestra que la política de pactos entre ambos partidos no sólo no les perjudica, sino que les beneficia, especialmente a los socialistas, que llegaron a situarse con 68 escaños en la encuesta de GAD3 del pasado mes de octubre.

El PP está cómodo en la situación. Obtendría 9 escaños más que en junio de 2016 y sigue arañando votos a Ciudadanos (C's), que pierde dos diputados y cuatro décimas en dos meses.

El objetivo del PP es este: recuperar los votos fugados aC's y recuperar su posición política aglutinante de todo lo que quede a la derecha del PSOE. Los socialistas también marcan distancias con Podemos, que pierde cinco escaños si bien la formación morada sigue aventajando en votos al PSOE.

El desenlace del proceso interno de primarias y Congreso socialista influirá decisivamente en la actitud que tomen votantes y ex votantes del PSOE, aunque la mejora en la encuesta debería ser motivo suficiente para reflexionar sobre las consecuencias que tendría romper con la política de entendimiento con el Gobierno dirigida por la Gestora socialista.

Los otrora partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, retroceden posiciones, en un proceso de repliegue perfectamente previsible de acuerdo con los que fueron sus respectivos planteamientos iniciales.

En la medida en que el Gobierno de Rajoy se consolide, se aleje de los casos de corrupción y responda firmemente al desafío soberanista en Cataluña, tenderá puentes de retorno a los votantes que se le fueron a Ciudadanos, un partido que cierra hoy un congreso del que debe salir un partido definitivamente maduro y con una ideología definida.

Por su parte, Podemos sufre un severo retroceso -más en escaños que en porcentaje de voto-, que puede ir a más si se confirman en Vistalegre II las tendencias rupturistas iniciadas por la crisis entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón y si el PSOE cierra bien sus fracturas internas. Por ahora, movimientos poco significativos en un escenario político estancado.