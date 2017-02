El senador indio de ERC miente al Senado y falsea un documento oficial nada más llegar

Lo revela Ana Isabel Martín en EsDiario este 8 de febrero de 2017: "Robert Masih Nahar, un empresario indio del críquet convertido en devoto independentista, ha ocultado a la Cámara Alta sus negocios al frente de la empresa Europe Sports Traders SL".o podría haber empezado con peor pie.

El indio empresario del críquet reconvertido en devoto independentista ha mentido a la Cámara Alta a las primeras de cambio.

Concretamente ha ocultado al Senado información en la declaración de bienes y rentas que todos los senadores han de presentar al adquirir su condición de tales.

Según figura en el Registro Mercantil, consultado por ESdiario, Masih Nahar es desde abril de 2015 el administrador único de una sociedad limitada llamada Europe Sports Traders SL, con domicilio social en Barcelona y que tiene por objeto "el desarrollo y compra y venta de material de todos los deportes, organizar eventos deportivos, organizar torneos, gestionar clubs e instalaciones deportivas, importación y exportación de material deportivo".

Sin embargo, en la declaración que el nuevo senador de Esquerra ha presentado en la Cámara Alta no hay ni rastro de esa empresa, que debería haber declarado. Es más, Masih Nahar no reseña más retribuciones que 2.500 euros por la "prestación de servicios" que no especifica. El apartado de Sociedades aparece vacío.

En cuanto a sus bienes dice tener un BMW X5 adquirido en el año 2010. Ni vivienda ni ningún otro patrimonio inmobiliario, ni tampoco planes de pensiones ni más ahorros que 2.700 euros en una cuenta corriente.