'Zasca Crush' Villalobos deja fuera de juego al listillo de Iglesias

Pablo Iglesias está aplicando punto por punto el manual de Vistalegre 2. El 15 de febrero de 2017, en un día de actividad parlamentaria más que cargadita, el líder de Podemos quiso tener sus momentos de gloria bronquista.

Primero fue en la sesión plenaria en el hemiciclo con gestos y lenguaje que, se intuía, era de brocha groda. Por la tarde, como se había quedado con ganas, a encararse con tremendo 'fardo de paja', Celia Villalobos (PP).

La presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, que no es la primera vez que se las tiene tiesas con Iglesias, ya le paró los pies durante la sesión advirtiéndole de que se ciñera a las cuestiones que tenían que ver con lo tratado.

El de Podemos aprovechaba la presencia del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, para hacerle preguntas sobre la imputación de altos cargos del Banco de España en el llamado 'caso Bankia' , pero Villalobos le recordaba que:

Hable de pensiones, no de la situación del Banco de España ni ayer ni hoy ni mañana.

Iglesias se quejaba de que él estaba haciendo uso del derecho a su "libertad de expresión".

Una vez terminada la comisión, el choque de trenes estaba más que asegurado y delante de los medios se cruzaron todo tipo de reproches, aunque la presidenta de la Comisión no se anduvo con rodeos y hasta le recordó a Iglesias que menos lucimiento personal y más conocerse el reglamento.

Celia Villalobos: "Haber pedido la comparecencia de este señor en la Comisión de..."

Pablo Iglesias: "Le he hecho siete preguntas de las que me ha respondido una".

Celia Villalobos: "Escucha, pero yo no te he dicho nada cuando has hablado de las pensiones deñ señor Fernández Ordóñez y yo ahí no me meto".

Pablo Iglesias: "Celia, que no pasa nada".

Celia Villalobos: "Que sí pasa".

Pablo Iglesias: "Celia, si viene el gobernador del Banco de España y está el exgobernador del Banco de España en la Audiencia Nacional se le puede hacer una pregunta".

Celia Villalobos: "Nooo, porque estamos hablando de pensiones. Cuando preside la comisión un compañero tuyo aplica el reglamento porque no le queda otra. Yo lo siento, Pablo".

Pablo Iglesias: "El reglamento se puede aplicar con flexibilidad democrática".

Celia Villalobos: "Para que tú te luzcas no, mi amor".

Pablo Iglesias: "No es para que yo me luzca".

Celia Villalobos: "Pero Pablo, si tienes la Comisión de Economía, cielo. ¿Has pedido la comparecencia urgente del gobernador del Banco de España? ¿La has pedido para que venga a explicar Bankia? ¿A qué no la has pedido?"

Pablo Iglesias: "La pediremos"

Celia Villalobos: "¡Ahhh, pues haberla pedido! Ya has perdido unas semanas"