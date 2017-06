El cabreado rey Juan Carlos saca los colores a su hijo con unas inesperadas declaraciones

Fue el gran ausente del acto que se celebró en el Congreso de los Diputados para conmemorar el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Y su enfado es monumental. Aún así, para no estropear aún más las cosas, ha preferido guardar un prudente silencio, que ha roto durante las últimas horas de forma lacónica en un mensaje al periodista Raúl del Pozo.

El aluvión de críticas, como bien recuerda 'EsDiario', no cesa. Todos los protagonistas de la Transición estuvieron presentes en un acto en el que se les rindió homenaje. Incluso el rey Felipe como Ana Pastor, presidenta del Congreso, hicieron referencia al anterior jefe de Estado.

Como si hubieran borrado a Napoleón de Austerlitz. Juan Carlos I me contesta: "Sí, desde luego" https://t.co/gX7tcLIHp8 vía @elmundoes — Raúl del Pozo Page (@rauldelpozoem) 29 de junio de 2017

Juan Carlos no entiende el motivo por el que su hijo le vetó en un acontecimiento tan importante. Por eso no ha dudado en confirmar al mentado que, en efecto, no fue invitado a la ceremonia.

Ha sido a través de un mensaje de texto que el periodista le envió y que él respondió de forma rotunda: "¿No cree Su Majestad que no invitarle a la conmemoración de la Democracia es como no invitar a Napoleón a la conmemoración de la batalla de Austerlitz?". Respuesta lacónica: "Sí, desde luego".