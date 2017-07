El Rey Juan Carlos se acuerda de 'La Pasionaria' para darle un pescozón a su regio hijo

Se ha armado la marimonera. Tras las lacónicas palabras de Don Juan Carlos al periodista Raúl del Pozo, -a colación del desaire que sufrió este miércoles 28 de junio de 2017 al no haber sido invitado al 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas-, han trascendido unas duras palabras dirigidas a su hijo Felipe VI. (El cabreado rey Juan Carlos saca los colores a su hijo con unas inesperadas declaraciones).

Así, y según da cuenta 'LOC', le ha dicho bien a las claras a sus colaboradores más íntimos lo que piensa de tan anómala circunstancia:

"Han ido hasta las nietas de la Pasionaria, y a mí, que he sido el conductor del camión de la Transición, se me ha excluido".

Culpa directamente a la Casa del Rey, que justifica lo ocurrido por razón protocolaria, ante la dificultad de ubicar a dos monarcas. Sin embargo, existe una tribuna de invitados desde donde el Emérito podía haber participado de este homenaje, en el que la mención a su persona se llevó el aplauso más caluroso.

Se recuerda, no obstante, que no es la primera vez que el padre de Felipe VI padece en sus carnes este tipo de afrentas. Sin ir más lejos, ocurrió con la proclamación de Felipe VI en el Congreso, a la que, para estupefacción general, Don Juan Carlos no acudió y sí lo hizo Doña Sofía, que se sentó en la tribuna de invitados con la Infanta Elena.

Pero quizá la mayor afrenta a Don Juan Carlos, según recuerda 'EsDiario', ocurrió la fecha en que se cumplían 40 años de su subida al trono, el 22 de noviembre de 2015, pues no tuvo ningún eco institucional ni hubo gesto alguno por parte de Zarzuela.

Tampoco celebraciones privadas, ya que ese señalado día Don Juan Carlos visitó en solitario el mercadillo benéfico de El Rastrillo, donde entregó ropa suya para ser subastada a su hermana doña Pilar.