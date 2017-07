El PP ganaría las elecciones y el PSOE amplía a 4 puntos su ventaja sobre Podemos

Seis décimas ha subido el Partido Popular (PP) en estimación de voto tras meses de caída. Así lo estima una encuesta de MyWord para Cadena SER que apunta a que si este 17 de julio de 2017 se celebraran elecciones el PP ganaría con el 29,2% de los votos.

Por detrás, el PSOE con el 23,6% pero el partido socialista sale de este sondeo un punto por debajo de la anterior estimación pero con un mejor resultado al obtenido en las elecciones generales del 26J; suma un punto más desde junio de 2016.

Una décima suben Unidos Podemos más confluencias, que con el 19% de los votos sigue en tercera posición. Ciudadanos, por su parte, pierde más de un punto: la cuarta fuerza obtendría el 14,4% aunque aún así el resultado estaría más de un punto por encima del obtenido el 26J.

Son PP y Podemos los partidos que bajan con respecto a esa cita electoral. En el caso de los populares, son casi cuatro puntos los que restan desde junio de 2016 mientras que la formación morada han perdido casi dos puntos.

En el lado contrario, el PSOE sigue viendo como tras la crisis que dividió al partido y que provocó la salida momentánea de Pedro Sánchez como líder del partido, los votantes comienzan a recobrar la confianza y apostarían por la propuesta socialista en las urnas. Una propuesta que sin embargo quedaría todavía muy lejos de los resultados obtenidos por el PP.

Sin embargo, parece que de momento España no vivirá otra repetición electoral. A pesar de las especulaciones sobre un adelanto de los comicios ante la inestabilidad de un parlamento en el que el equipo de gobierno no ostenta la mayoría, la reciente aprobación del techo de gasto y los PGE habrían otorgado a Mariano Rajoy la confianza que necesitaba para agotar esta legislatura. Así pues, y hasta 2020, España podría no vivir una nueva jornada electoral para elegir nuevo ejecutivo central.