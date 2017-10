Mariano Rajoy: "El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña"

El Parlamento catalán ha aprobado este viernes 27 de octubre de 2017, tras una votación en secreto, la propuesta de Junts Pel Sí y la CUP para iniciar un proceso constituyente para proclamar la república.

El secretario general y el letrado mayor han advertido de que puede estar afectada de ilegalidad, concretamente, la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, ha añadido que les han hecho una advertencia de que "puede verse afectada por el Tribunal Constitucional".

Populares, socialistas y Ciudadanos han abandonado el pleno. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido tranquilidad a todos los españoles.

Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de octubre de 2017

Rajoy ha defendido esta mañana en la Cámara Alta las medidas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución alegando que se trata de una "situación excepcional" y que no atenta "contra Cataluña" sino que se hace "para evitar que se abuse de Cataluña".

Cruel y despiadada es la hemeroteca https://t.co/P0LAG7LZW1 — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 27 de octubre de 2017

EL CIRCO DEL PARLAMENT DE CATALUÑA Y LA INDEPENDENCIA

El Parlament ha aprobado, por 70 votos secretos a favor, diez en contra y dos abstenciones, la propuesta de Junts pel Sí y la CUP que propone declarar la independencia y abrir un proceso constituyente que "acabe con la redacción y aprobación de la constitución de la república".

El texto insta, además, al Govern a desplegar la ley de transitoriedad. La oposición se ha ausentado en el momento de la votación.

El voto secreto ha sido apoyado tanto por la Cup como por Junts pel Sí, cuyo portavoz adjunto, Roger Torrent, ha pedido una votación nominal y en urna con el fin de evitar posteriores acciones penales, tras la advertencia de los servicios jurídicos del parlament de que el texto no podía votarse debido a que la ley en la que se sostiene está anulada por el Tribunal Constitucional.

Además de los diputados de Junts pel Si y la CUP han participado en la votación los 11 diputados de Catalunya Sí Que Es Pot, encabezados por Joan Coscubiela, que han votado no. Todos ellos han mostrado su voto excepto los tres de Podem, Albano Dante Fachín, Joan Giner y Àngels Martínez Castells que no lo han enseñado.

Antes de producirse la votación, la presidenta del parlament, Carme Forcadell, ha leído la propuesta de Junts pel Sí:

"En virtud de lo que se acaba de exponer, constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".

Al igual que ayer, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha intervenido en el pleno de este viernes y ha sido la portavoz del grupo de Junts pel Sí, Marta Rovira (ERC), quien ha reprochado con crudeza al PSC, PP y Ciudadanos de querer intervenir las instituciones democráticas, de haber querido rechazar el diálogo y de haber impuesto una mayoría que existe en el Congreso y que no es tal en el Parlament (47 diputados sobre 135, aunque los partidos no independentistas superan a los soberanistas en porcentaje de voto).

La diputada les ha achacado no haber explicado los efectos del 155 y de haber torpedeado sistemáticamente cualquier debate para después denunciar que se les vulneran sus derechos.

"Señora Arrimadas: diga a la policía de paisano que deje de perseguirnos", ha mascullado Rovira que ha asegurado que le hacen fotografías cuando acompaña a su hija al colegio.

Carles Riera, diputado de la CUP, ha asegurado que el Parlament dará un paso "histórico" al empezar a poner fin con el régimen de 1978 y con la monarquía borbónica.

"Ha llegado la hora del pueblo. Nos autodeterminamos ante el Estado y ante las oligarquías catalanas", ha afirmado el diputado que ha afirmado que Cataluña aún carece de estructuras de Estado y que deberá, por tanto, arrancar ese proceso constituyente con un contrapoder catalán frente "al poder autoritario del Estado.

"Queremos una república de acogida. Y deseamos un tierno abrazo para quien desea un mundo mejor sea quien sea su identidad. Y damos el paso de pie y con la cabeza bien alta. Ni de rodillas ni como súbditos. Como personas libras y son miedo. Hoy es un día feliz. ¡Visca la terra!".

"Ha llegado la hora del pueblo, sin estructuras de Estado, para construir la república desde abajo, desde la autorganización, desde los Ayuntamientos, y para todo eso reclamamos hoy que el Parlament asuma el resultado del 1 de octubre y vote las propuestas de resolución y declare que Cataluña es un Estado independiente en forma de república", ha afirmado el portavoz de la CUP, Carles Riera, quien ha comenzado su intervención recordando a los líderes de las entidades soberanistas, ANC y Ònnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, encarcelados por un presunto delito de sedición.

La propuesta de Junts pel Sí y la CUP propone la apertura de un proceso constituyente que "acabe con la redacción y aprobación de la constitución de la república" e insta al Govern a desplegar la ley de transitoriedad. El texto fija un plazo de 15 días para la constitución de un "consejo asesor del proceso constituyente" y convocar elecciones constituyentes una vez culminadas todas las fases del proceso.

Según han indicado fuentes de Junts pel Sí antes de que se iniciara el pleno, el texto no dispone la declaración y votación de la independencia, aunque en la exposición de motivos señala:

"Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social", al citar la declaración que firmaron los diputados separatistas tras el pleno del día 10 de octubre.

El PSC, PP y Ciudadanos ya habían anunciado que sus diputados abandonarían el hemiciclo si se votaba la propuesta. Pese al informe en contra de los servicios jurídicos de la Cámara, la Mesa del Parlament ha admitido a trámite la propuesta.

Poco antes ha trascendido que la Fiscalía General del Estado prevé una querella por un delito de rebelión contra los miembros de la Mesa en caso de que admitieran a trámite una declaración de independencia.

Ya se sabía que el Parlament era un auténtico circo... ¡Pero no esperábamos esto!