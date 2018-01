La verdadera razón de la Infanta Cristina para no asistir al cumpleaños de su padre

No fue casualidad que asistiera a la misa de Epifanía oficiada por el Papa Francisco en la basílica de San Pedro, en Roma. Lo hizo acompañada por sus hijos e Iñaki. Y tampoco lo fue el hecho de que se le dio la posibilidad de acudir al cumpleaños de don Juan Carlos, que reunió a su familia en una celebración privada. La invitación se hacía extensible a sus hijos. Sin embargo, la ex duquesa de Palma dijo que no aceptaba si su esposo no estaba incluido. (Los pactos secretos para salvar a la Infanta Cristina que avergüenzan a Zarzuela).

Quienes conocen bien las desavenencias entre Cristina y su hermano Felipe aseguran que ambos están en punto sin retorno, tal y como da cuenta 'EsDiario'. Los dos tienen que ceder. Ella debe aceptar que, aunque se trate de actos de carácter marcadamente familiar, Urdangarín no puede estar presente porque significaría que la familia real le respalda y eso no es posible dadas sus circunstancias. Recordemos que falta muy poco para conocer si entra en prisión. (La Infanta Cristina se hunde más en su depresión por culpa de quien menos se esperaba).

Y si Cristina tiene que doblegarse, también el rey Felipe debe entender que su hermana forma parte de la familia Borbón y tiene derecho a estar en los actos de sello íntimo y privado. De momento, ya ha dado un paso al permitir la asistencia de la que fuera su hermana favorita en relación al cumpleaños de don Juan Carlos. Ochenta primaveras ha cumplido el rey emérito y está en buena forma. Le sienta bien la llamada al orden que le ha hecho su hijo y estamos viendo una cara más amable y entrañable.

La reina Sofía siempre ha dejado claro que, ante todo, es madre. De ahí que se haya trasladado a Suiza para estar presente en el cincuenta cumpleaños de Iñaki.