Así pone firmes Rajoy al impertinente Rufián valiéndose de las Fuerzas Armadas

Un 'zasca' antológico que ha dejado a Rufián sin sus habituales y manidos argumentos, y que le ha valido al presidente del Gobierno un más que merecido aplauso en el Congreso.

Mariano Rajoy, ha defendido este miércoles 14 de febrero de 2018 que los escolares españoles conozcan la labor de las Fuerzas Armadas frente a las críticas de ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, se ha remontado a las prácticas del franquismo en las escuelas.

Rufián ha empleado su turno en la sesión de control del Congreso para preguntar a Rajoy por el acuerdo entre Educación y Defensa para reforzar la imagen de la Corona y las Fuerzas Armadas en las aulas, y el presidente le ha explicado que tiene su base en dos leyes constitucionales, además de considerar "muy positivo" que los estudiantes sepan apreciar la labor de las Fuerzas Armadas.

Pero en su réplica, el diputado de ERC ha leído un extracto de las normas en las escuelas públicas de 1939, sobre la obligatoriedad de arriar la bandera en las escuelas y ha preguntado a Rajoy si quiere recuperar esta práctica.

Además ha pedido al Gobierno que tenga la "vergüenza" y decencia" de dejar de decir que se adoctrina en Cataluña, para apuntar que su partido prefiere "un país en el que los niños sepan antes qué es la solidaridad y fraternidad que la legión y la cabra" y "conozcan antes a Marcos Ana que a Letizia Ortiz".

"Con todos mis respetos yo estoy más actualizado que usted", le ha replicado Rajoy a Rufián, al que ha recordado que el acuerdo sobre el que ha preguntado se apoya en la ley de Defensa Nacional de 2005 aprobada por el Gobierno socialista con el apoyo de ERC y en la ley de Educación de 2006, que también contó con el voto favorable de Esquerra.

Por eso, Rajoy ha asegurado no entender "absolutamente nada" de la pregunta de Rufián, a quien por otro lado ha pedido que no justifique que entonces no estaba en el Congreso, porque sí que estaba el "líder natural" de Esquerra en la Cámara, Joan Tardà, apoyando esas leyes.

Además, Rajoy ha subrayado que como español se siente "orgulloso" de