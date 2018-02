El guantazo de Girauta al Gobierno por la inmersión lingüística que ha censurado TV3

Sin pelos en la lengua y poniendo laa cosas claras. Ciudadanos le ha dicho a Rajoy que mientras no se garantice la enseñanza en castellano en la escuela pública catalana, ellos no suscribirán ningún pacto educativo.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema ideado por el Gobierno en la Lomce o Ley Wert para garantizar la escolarización en castellano de los alumnos catalanes que así lo deseen ha caído como una bomba política.

No en vano se ha producido en pleno debate sobre si el Ejecutivo debe usar el artículo 155 para instaurar de una vez por todas la opción del castellano como lengua vehicular en Cataluña. El PSOE se opone, pero Ciudadanos amenaza con no sumarse a ningún pacto educativo que no garantice, precisamente, que en toda España puede estudiarse en la lengua oficial común a todo el Estado.

La polémica llegó este miércoles 22 de febrero al Congreso, donde el portavoz de C's, el catalán Juan Carlos Girauta, según se hace eco 'Esdiario', hizo un encendido alegato en contra de la inmersión lingüística. Y como le recordó al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo: no suya no es la postura de un partido cualquier, sino del que ganó las elecciones del 21 de diciembre.

"La inmersión es un modelo clasista que sólo afecta a quienes no pueden pagarse una escuela privada. Los que pueden escogen el trilingüismo",

señaló Girauta durante un cara a cara que han recogido varias televisiones pero la pública TV3 no, por supuesto.

