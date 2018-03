Hernando decapita a la izquierda por engañar, por hacer demagogia y por sus perturbadas propuestas para las pensiones

El debate extraordinario sobre las pensiones propuesto con Mariano Rajoy dejó todo tipo de discursos en el Congreso este 14 de marzo de 2018, incluyendo también algunos absolutamente trasnochados.

O eso es lo que le pareció al Gobierno cuando escuchó las propuestas de PSOE o Podemos (Margarita Robles y Pablo Iglesias), así como las que han venido presentando al respecto de este tema a lo largo de la legislatura.

Pero el más contundente de todo el debate fue, como de costumbre, el portavoz del Gobierno en la Cámara Baja, Rafa Hernando, tanto en sus formas como en su contenido, cargó sin titubeos contra la izquierda con especial atención al Partido Socialista que llevó a la ruina a España en el año 2008:

El Congreso debería intentar aprovechar la ocasión para adelantarse al futuro, y deberíamos pensar esto y no en hacer propuestas demagógicas ni oportunistas. Yo hoy he escuchado a muchos grupos que no han analizado lo que proponen.

Propuestas como la que hoy ha hecho el Presidente del Gobierno diciendo que hay que subir las pensiones mínimas son las que deberíamos apoyar todos y aprobar el presupuesto que tiene por objetivo fundamental la creación de empleo.

Se ha hablado aquí de los vetos que plantea el gobierno a las iniciativas de la izquierda... Afortunadamente el partido de la señora Robles hoy no está en el poder, pero si nuestro gobierno no hubiera vetado sus iniciativas, en solo un año han propuesto iniciativas que suponen 90.000 millones de euros más de gasto... ¡Ustedes no habrían acabado solo con las pensiones, sino con la sanidad, con la educación y habrían puesto al sistema público español en quiebra en su totalidad! Ustedes son muy generosos a la hora de dar pero no saben cómo recaudar, ni sus políticas sirven para generar empleo.