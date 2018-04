El rapapolvo del rey Felipe a Letizia tras su desplante en la catedral de Palma

Varios medios, con la ayuda de expertos, han descifrado las palabras que se intercambiaron los miembros de la Casa Real tras el polémico desplante que todos conocemos, y que ha dado la vuelta al mundo. (El terrible corte que le dio la reina Letizia a doña Sofía siendo las niñas bebés).

El rey Felipe cortó la discusión en la catedral de Palma entre su madre y su mujer, con semblante serio y preocupado "Por favor, déjalo", le espeta a su mujer, que sigue enzarzada con su suegra. Instantes después, entonces sí, Felipe toma por el brazo a Letizia y es entonces, cuando se dirige a su madre con el mismo mensaje. "Déjalo ya", le dice. Doña Sofía desvía la mirada, suelta a las dos niñas, la infanta Sofía y la princesa Leonor, y se dispone a salir de la catedral. (Lo que no se vio en el vídeo real: así reacciona Letizia cuando Sofía da un beso a sus nietas).

Momentos antes, tal y como queda reflejado en las imágenes, ella pretendía sacarse una foto con sus nietas a las que, según el experto en lenguaje labial, según 'OkDiario', les dice: "Ahí, ahí, ahí", para que miren al objetivo de la cámara. Se trataba del fotógrafo oficial de Casa Real, muy conocido por todos los miembros de la familia del Rey y veterano en la cobertura de la Misa de Pascua de cada año en Palma. Las fotos eran para él, de ahí que no se comprenda el afán de doña Letizia por impedir esa imagen de doña Sofía con sus nietas.

Felipe, a su padre: "Sabes que no es el momento"

Una vez fuera del templo, un clima relajado y distendido parecía reinar entre los seis miembros de la familia. Ni rastro de la hostilidad que minutos antes había entre ellos. Los seis posan para el resto de fotógrafos que les esperan a la salida de la catedral y aparecen radiantes. Algo confusos a la hora de ubicar sus posiciones, pero nada fuera de lo corriente.

En un primer lugar aparece la reina Sofía con sus dos nietas a las que anima diciendo: "Muy bien". Instantes después, se acerca Letizia y la emérita le espeta: "Ya veré". Por su parte, la esposa de Felipe VI se limita a sonreír, a apremiar a las niñas para que caminen y a despedirse de los fotógrafos. Ellas copan el protagonismo en ese instante ya que son las que atienden a los profesionales gráficos. Don Juan Carlos y don Felipe permanecen en un segundo plano protagonizando una escena que ha pasado inadvertida.

Mientras las dos reinas y las dos niñas saludan a los cámaras, don Juan Carlos aprovecha para dirigirse a su hijo. "Felipe, Felipe, ven un momento", le dice a su vástago, según ha podido descifrar el experto en lectura labial con el que LOOK ha contactado. El rey se acerca a su padre y le dice unas palabras al oído: "Eso hay que hablar". Felipe le atiende y le responde: "¿Qué? ¿Cómo? Ahora no. Ahora no. Sabes que no es el momento, ¿comprendes?".

Es posible que el rey emérito le hiciera referencia al tenso momento vivido instantes antes en el interior de la catedral. Felipe prefería ignorar esa escena en aquel instante y se disponen a reunirse con el resto de la familia para posar ante los medios. Dan las gracias a la prensa, se despiden y, en un momento dado, Sofía se dirige a su marido para decirle: "Bueno, no hay nada que hacer".