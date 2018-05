La poderosa razón de una aliviada Letizia para no coincidir con su peor enemiga

Una alivio para ambas partes. Por un lado para Marie-Chantal Miller, la mujer de Pablo de Grecia y, por ende, sobrina política de doña Sofía, que tendría que hacer una reverencia obligada por protocolo a la reina letizia. Y por otro para esta última, que no tendrá que verle la cara a esta princesa consorte de una casa real sin derechos. (El cabreo de la sobrina política de Doña Sofía con Letizia: "Ha mostrado su verdadera cara").

Y es que la herida aún escuece, después de que las abriera la primera con sus críticas en contra del feo que la esposa de Felipe le hizo a la emérita delante de la Catedral de Palma. Y no lo hizo con unas palabras sutiles, precisamente... "¡Ninguna abuela se merece este tipo de tratamiento! Caray, ella (Letizia) ha mostrado su verdadera cara", dijo. (El rapapolvo del rey Felipe a Letizia tras su desplante en la catedral de Palma).

