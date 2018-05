Los vergonzosos documentos secretos sobre Letizia que Casa Real no quiere que veas

Son situaciones, papeles o testimonios gráficos muy incómodos que afectan a la reina Letizia, y que, lógicamente, Casa Real ha ido relegado al cajón del olvido o, en todo caso, ha hecho oídos sordos con tal de no dar explicaciones. Algunas de ellas, pese al empeño, han ido trascendiendo a la opinión pública a pesar de que las pruebas 'más duras' se han volatilizado. Al menos de momento. (El incómodo secreto de alcoba entre Felipe y Letizia durante su primera cita).

El repaso sobre estos documentos secretos llega de la mano de Sara Caro en 'Merca2', y son los que siguen: (El día en que Letizia echó de casa al perro favorito de Felipe para que lo devoraran las alimañas)

SU ABORTO

El aborto no es algo que esté contemplado en la Casa Real, es más, es algo que está terminantemente prohibido. Abortar no es una opción y es por eso mismo por lo que saltaron todas las alarmas cuando se conoció la noticia de que Letizia había abortado. (La lista de conductas prohibidas que ha escrito una estricta reina Letizia para sus dos sufridas hijas).

Que sí, que fue antes de prometerse con el príncipe Felipe, pero, aún así, no estaba bien visto por ninguno de los miembros de la Casa Real. Ahora bien, ¿Cómo salió a la luz esta parte del pasado de Letizia Ortiz?

Fue gracias a su primo David Rocasolano, que escribió en el año 2013 un libro bastante polémico sobre su prima llamado Adiós, princesa. En este libro, David cuenta algunos datos del pasado oscuro de la que ahora es reina. El capítulo más escabroso es, sin duda alguna, el del aborto, que sucedió un año antes de conocer al príncipe Felipe. (La marranada de la madre de Letizia a una desesperada y triste doña Sofía).

Al parecer, cuenta que, en un principio, se destruyeron los papeles en el año 2003, es más, relata que fue la propia Letizia la que le confió esa tarea. Él los quemó en el fregadero de su cocina. No obstante, años después, en el 2010, volvió a llegarle un informe y decidió guardarlo y sacarlo cuando la relación con su prima se vio deteriorada.

EL ACUERDO PREMATRIMONIAL

El acuerdo prematrimonial es otro de esos documentos que la Casa Real prefiere guardar en secreto. Aún así, también ha salido a la luz y hemos comprobado que no es plato de buen gusto, especialmente para Letizia que es la que tuvo que firmarlo para poder casarse con el que, según parecía, era el hombre de su vida. (¡Cambio y corto!: El "divorcio inminente" de Felipe y Letizia por culpa del rifirrafe en Palma).

Letizia firmó unas capitulaciones matrimoniales en las cuales, en caso de separación, se quedaría con un par de residencias y una buena cantidad económica. No obstante, debería renunciar sin pasar por un juez a la custodia de los hijos que tuviese con Felipe. Fue una dura decisión pero, aún así, Letizia las aceptó.

¿Será por eso por lo que no se han divorciado los actuales Reyes de España? No es la primera vez que se escuchan rumores de divorcio o de que se llevan mal, pero, visto lo visto, parece que Letizia nunca accederá al divorcio para no perder la custodia de sus dos hijas, Leonor y Sofía. (Un oscuro secreto sobre el divorcio entre Letizia y Felipe incendia la Zarzuela).

LA REINA DIVORCIADA



Otra de las cosas que no gustó nada de nada en la Casa Real, especialmente a Don Juan Carlos I, es que Letizia estuviese divorciada. Es cierto que su hija está divorciada, pero también es verdad que no iba a ser la reina. Juan Carlos I quería para su hijo una mujer con un buen estatus y que, además, no estuviese divorciada. (La terrible amenaza de una colérica Letizia a Felipe y su traición a doña Sofía).

Pero parece que su deseos no son órdenes para Felipe ya que se enamoró de una periodista divorciada que, además, se había casado por lo civil y no por la iglesia (y menos mal). Al parecer, Letizia no estaba ni bautizada cuando se casó la primera vez, por lo que tuvo que recibir el bautismo justo antes de la Boda Real.

Además, hay que añadir que ese matrimonio duró tan solo un año, lo que dice mucho de ella, ¿No crees? No obstante, su ex marido, el profesor Alonso Guerrero, nunca ha tenido malas palabras para Letizia y nunca ha accedido a una exclusiva. Incluso le habrían propuesto escribir un libro sobre cómo fue su matrimonio. Pero él lo ha rechazado todo. Un gran caballero, sin ninguna duda.

VENDEDORA DE CIGARRILLOS

Aunque esto no es algo que haya que mantener bajo la manta, ya que vender cigarrillos no es nada malo, sí que es cierto que en la Casa Real han preferido no darle importancia y mantenerlo en secreto. Pero, como decimos siempre, todo termina saliendo a la luz. (La firme respuesta de la Guardia Real sobre el incidente entre las reinas Letizia y Sofía).

La cuestión es que Letizia, cuando vivía en México, se dedicó a ser vendedora de cigarrillos para sacarse algún dinero extra. Hay que tener en cuenta que allí era una estudiante de doctorado y que, como tal, no tenía unos ingresos demasiado elevados.

LA MUERTE DE SU HERMANA

Siempre se ha dicho que Letizia ha sido ‘uña y carne' con sus hermanas. Se han llevado siempre muy bien, pero parece que la relación empezó a cambiar tras su compromiso con el príncipe Felipe. Ya no se veían tanto y Letizia se mostraba más distanciada.

La cuestión es que toda la familia de Letizia se vio de golpe perseguida por los paparazzi, y no todos aguantaron el tirón de igual forma. Antes de su muerte, Érika llevaba un mes y medio de baja por depresión. No llevaba nada bien la presión mediática y esto pudo causar su suicidio.

Es cierto que no fueron los datos oficiales, es más, solo se dijo que la hermana de Doña Letizia había muerto, pero esto de la depresión se intentó mantener siempre bajo llave, a pesar de que la Casa Real no tuviese ningún tipo de culpa por lo que le pasó a la hermana de Letizia.

CRITICANDO A LA MONARQUÍA

Algo que todos sabemos, pero que se quiere mantener oculto, es que la Reina Letizia, antes de comprometerse con Don Felipe de Borbón, era totalmente republicana. No apoyaba la monarquía, es más, siempre la negaba, incluso se dice que hay un vídeo que grabó durante su época de estudiante en México en el que se declaraba totalmente en contra de la monarquía española, a la que ahora pertenece. (El oportuno motivo de Letizia para no coincidir con su peor enemiga).

Al parecer, TVE compró este vídeo para proteger a la Reina Letizia, a pesar de que toda España sabe el pasado de la reina consorte y de sus vínculos con el lado republicano y sindicalista. Sea como sea, es cierto que este vídeo no ha salido a la luz, y menos mal, ya que las críticas que le hubiesen caído a Letizia no hubiesen sido pocas.