El tropezón caribeño de doña Letizia con el que casi se parte las narices

No se ha partido la crisma de milagro. Y es que no ha empezado su tercer viaje de cooperación con muy bien pie este lunes 21 de mayo de 2018 en República Dominicana, durante una visita a un proyecto para mejorar las instalaciones de abastecimiento de agua potable en comunidades rurales, y tras asistir este fin de semana a un musical en Madrid.

Doña Letizia pudo conocer con detalle el funcionamiento del programa humanitario desarrollado en la comunidad de Nueva Esperanza, en la provincia de Monte Plata, a unos 55 kilómetros de Santo Domingo.

A su llegada al poblado, acompañada por el secretario de Estado español de Cooperación, Fernando García Casas, la Reina fue recibida por el ministro dominicano de Economía, Isidoro Santana, y el síndico de Monte Plata, Jesús Contreras, en medio de una gran expectación.

También aguardaban una treintena de vecinas, que brindaron a la esposa de Felipe VI una ovación para darle su más calurosa bienvenida. Tras la visita, protagonizó un momento en el que casi se cae durante su recorrido. Un traspié que ha sido comentado y compartido en las redes sociales.

Doña Letizia se mostró en todo momento cariñosa con las vecinas y agradecida por que le abrieran sus casas para poder conocer cómo es su día a día. Uno de esos hogares es el de Marianela, que le enseñó la lavadora que ahora puede usar gracias al suministro de agua. "Me da mucho gusto que esté usted aquí", confesó la vecina a doña Letizia, quien tuvo que quitarse la chaqueta con la que llegó a la barriada debido al calor reinante.

Monte Plata es una de las regiones más pobres de República Dominicana, puesto que el 22 por ciento de los hogares tiene pobreza extrema. Los habitantes aprovecharon para pedir a la Reina que interceda para que el siguiente paso sea asfaltar las calles, poner aceras e instalar alcantarillado en el pueblo, construido hace diez años.

"Estamos muy agradecidos de que la Reina haya elegido este barrio sencillo y pobre. Levanta la moral a la comunidad. Ha estado muy cercana",

subrayó Galán.

El recorrido de la Reina se prolongó media hora, durante la que visitó una segunda vivienda y recibió como obsequio dos muñecas indianas hechas a mano.