Los datos confidenciales sobre la reina Sofía que ocultan en Casa Real

Toda España la adora. De eso no hay duda. Siempre en su sitio, discreta elegante, y jamás implicada en escándalo alguno a no ser 'salpicada' por las andanzas de su marido, aunque siempre las ha sabido llevar con dignidad y entereza. (El supuesto amante de la reina Sofía que sorprende hasta al rey Juan Carlos).

Pero de eso no tiene culpa alguna, claro está. Pero a pesar de ser tan querida, muchos desconocemos importantes facetas de la vida de doña Sofía. Nos ayuda a desvelar algunas de ellas Sara Caro en 'Merca2':

La mujer de las mil y una carreras

Estudió primero en el internado Schule Schloss Salem en Alemania, el único que permitía conseguir el Bachillerato Internacional. Este tipo de bachiller le permitiría estudiar allí donde fuera, y eso es precisamente lo que más le gustó a la que fuera la futura Reina de España. (Los secretos más inconfesables de don Juan Carlos y doña Sofía que quizá desconocías).

Después de acabar el Bachillerato, Sofía estudió bellas artes y arqueología en la Universidad de Atenas, además de cursar una formación profesional en puericultura. Doña Sofía fue suplente de la selección griega en los Juegos Olímpicos de 1960, que fueron celebrados en Roma.

En España, empezó a estudiar la carrera de Humanidades en la Universidad Autónoma de Madrid. Todo esto mientras conseguía su doctorado en Derecho Civil por la Universidad de Oxford.



¿Qué es lo que come exactamente la Reina Sofía?

A pesar de que sabemos cómo se alimenta la actual reina, Doña Letizia, siempre nos ha producido una gran curiosidad saber cómo se alimenta la Reina Sofía. ¿Por qué? Pues porque existen muchos rumores acerca de lo que come en el día a día.

Muchos han comentado que la Reina Sofía es vegetariana. Otros que es vegana. Y otros que es ovolactovegetariana, es decir, que come huevos y leche pero que no toma carne. Pero resulta que no es nada de esto. La esposa de don Juan Carlos sigue una dieta pescetariana. ¿Qué significa esto? Pues que no come carne de ningún tipo, pero que sí come pescado. (La marranada de la madre de Letizia a una desesperada y triste doña Sofía).

¿Por qué no comparte cama con su esposo?

La Reina Sofía aseguró que se vino a España muy enamorada, y no nos cabe duda de ello. La princesa de Grecia, que renunció a ese título por amor, se vino a España sin apenas saber español y con un hombre del que estaba enamorada, pero del que no sabía tampoco demasiado. Es por eso por lo que cuando se conoció la noticia de que Sofía y Juan Carlos I no dormían juntos, a todos nos sorprendió. ¿Cuál es la razón?

La respuesta es muy sencilla. Las infidelidades de Juan Carlos I. Hoy en día, Sofía sabe que Juan Carlos ha ido saltando de cama en cama cuando le ha apetecido, pero claro, eso lo sabe ahora porque lo descubrió en su momento, y no fue demasiado agradable para ella.

Un día cualquiera, el rey le dijo a Sofía que se iba de caza. Ella le dijo que vale, ya que era una práctica bastante habitual en él. Unas horas más tarde, Sofía decidió hacer algo por su marido y cogió a los niños y se fue hasta la finca en la que cazaba para darle una grata sorpresa. Pero la sorpresa se la llevó Sofía. ¡Juan Carlos estaba en la cama con otra mujer! Vaya decepción.

Sofía cogió de nuevo a los niños y se volvió a Madrid. Allí se encerró en una habitación y no dejó pasar a Juan Carlos. No quería explicaciones. Unos días más tardes, volvió a hacer las maletas con los niños y se fue con su madre a Madrás, donde quería quedarse para siempre. No obstante, el deber la llamaba y tenía que volver a España. Desde entonces nada ha sido lo mismo y su actitud con Juan Carlos cambió radicalmente.



Ha estado viviendo en Inglaterra

Durante la Segunda Guerra Mundial, Doña Sofía habría estado viviendo en Inglaterra con su familia. Y al parecer fue muy feliz allí. Tan feliz que años después decidió volver para alejarse de su tormentoso matrimonio con el Rey Juan Carlos I.

Deseaba con todas sus fuerzas divorciarse de Juan Carlos por lo que la había hecho pasar, pero, debido a la educación católica del país, esto no era posible. ¿Qué es lo que hizo entonces Sofía? Distanciarse. Y no unas habitaciones, no. Todo un país.

Según dicen, aunque esto no podemos confirmarlo al cien por cien, la Reina Sofía podría haber estado viviendo en Inglaterra todos estos años. Algo que no nos extrañaría. ¿Qué por qué no nos hemos enterado?



Casa Real: Ella también habría tenido un amante

Tras la separación con Juan Carlos I, que no divorcio, parece que cada uno hacia su vida, aunque para ojos del país estaban felizmente casados y compartían techo y cama. Esto llevó a la Reina Sofía a buscarse un amante que ha mantenido en la más estricta intimidad durante todos estos años, es más, solo es un rumor.

No obstante, no es una idea descabellada. Cuando la reina decidió poner tierra de por medio entre ella y Juan Carlos, era bastante joven, por lo que no nos extrañaría nada que hubiese decidido tener un acompañante de cama. Claro está que la reina ha sido mucho más discreta en esto y, por tanto, no ha salido a la luz.

Es cierto que hace algunos meses salió a la luz que la Reina Sofía habría mantenido una relación amorosa con el viudo de la Duquesa de Alba, pero no hay nada confirmado.



La distinciones honoríficas

Tuvo el gran privilegio de ser la primera mujer que recibir la gran cruz Real y Distinguida Orden Carlos III en el año 1962. Este es una condecoración que se da a aquellas personas que han destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona. Y la Reina lo hizo. Sofía ha estado siempre entregada al país, incluso más que el propio Rey Juan Carlos I. Es por eso mismo por lo que ha sido, y es, tan querida por el pueblo español.

También se le ha concedido el título de dama de la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa y el dama del collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III.