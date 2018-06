El celebrado vídeo con los 10 golpes de gracia del rey Felipe VI a un doblegado Quim Torra

Empezó la cosa ya mal, con el infantil amago del cabreado Torra de darle plantón, y continuó aún peor cuando el rey Felipe VI le despreció el libro que le entregó el mentado tras haberse negado a recibirle como Dios manda: el 'Dies que duraran anys' de Jordi Borrás, y que llevaba una despreciable dedicatoria: (La charlotada que brindó TV3 a Quim Torra por lucirse con la suerte de don Tancredo ante el Rey).



"No hay estirpe, ni ley, ni patria que justifique heridos, presos políticos y exiliados. No hay estirpe, ni ley, ni patria que puedan detener el anhelo de libertad del pueblo catalán”.

Avui he tingut l’oportunitat de dedicar-li aquest exemplar de #DiesQueDuraranAnys al Borbó. Com a independentista d’esquerres i republicà, ha estat tot un repte. Gràcies, president @QuimTorraiPla, per fer-li arribar. #QueCorriElBorbó pic.twitter.com/bdV2e18Ni5