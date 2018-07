Votan por Lauren Postigo para consejero de RTVE y hasta Ana Pastor se parte la caja de risa

Esto es de coña. Y el ridículo que están haciendo al alimón Pedro Sánchez y Pablo Iglesias alcanza proporicones siderales. Pero el personal no está para berrinches y más de uno se ha tomado la chapucera maniobra de Podemos y PSOE y para controlar la televisón pública, en motivo de risa.

Ninguno de los candidatos propuestos para la renovación de la Presidencia y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española (RTVE) ha encontrado apoyos suficientes en la votación que se ha celebrado este lunes en el Congreso de los Diputados y, aunque no ha habido sorpresas con los respaldos de cada partido, sí que se ha propiciado un momento para el cachondeo.

Durante el recuento de los votos desde la tribuna realizado a viva voz por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, las risas contenidas y las caras de incredulidad se sucedieron al dar lectura a una de las papeletas donde estaba escrito el nombre del popular presentador y crítico musical Lauren Postigo, fallecido en 2006.

Ni siquiera Pastor, que siempre suele mostrar su cara más seria, pudo contener una sonrisa al leer el nombre. Obviamente, el voto ha pasado a considerarse nulo:

No ha habido mayoría. Habrá una nueva votación dentro de 48 horas. El voto de Lauren postigo lo han contabilizado como nulo. ¡Qué injusticia! #RTVE pic.twitter.com/Abbq13ebVA — EduardoBravoOficial (@EBravoOficial) 2 de julio de 2018

El andaluz saltó a la fama en los 70 como conductor de un famoso programa de copla en la televisión pública y acabó pasando a la posteridad por protagonizar una boda de lo más friki por el rito zulú con la artista Yolanda Mora.

Quién habrá votado hoy a Lauren Postigo para RTVE? pic.twitter.com/matPPCzJnh — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 2 de julio de 2018

El Congreso volverá a votar este próximo miércoles al no haber alcanzado ninguno de los candidatos el respaldo necesario de los dos tercios de la cámara. Será a partir de las cinco de la tarde y no podemos descartar que el diputado (o diputada) que se ha hecho el gracioso no vaya a repetir la jugada.

Por si acaso estaremos atentos, pero, de momento, Rufián ha querido dar alguna pista, como se ve arriba en su tuit.