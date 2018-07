El golpe bajo que preparan contra don Juan Carlos los técnicos de Hacienda

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya están en marcha tras filtrarse las grabaciones de Corinna: han pedido a la Agencia Tributaria (AEAT) que inicie una investigación a las personas implicadas. (La nueva amante secreta del rey Juan Carlos a quien ETA destrozó la vida).

En las conversaciones con el ex comisario José Villarejo y el el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, en la mansion de ésta en Londres durante el mes de junio de 2015, la mentada afirmó que el rey emérito, Juan Carlos I, la usó como testaferro, demostrando así que no existen "escudos fiscales" para proteger a la familia real.

En este sentido, advierten de que el rey emérito podría ser investigado por fraude fiscal y blanqueo si se acredita la veracidad de las cintas grabadas a la "amiga" de Don Juan Carlos.

Esta petición, según recuerda 'El Español', llega después de que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, respondiese que el rey emérito "tiene aforamiento, pero no inviolabilidad" ante las preguntas de la prensa sobre si el rey Juan Carlos I podría ser enjuiciado. (El acojonante mensaje de la ministra Delgado al rey Juan Carlos tras las revelaciones de Corinna).

Los técnicos de Hacienda abogan por iniciar las investigaciones tributarias, ya que consideran que hay indicios suficientes para llevarlas adelante, pues las acusaciones vertidas en las cintas publicadas "tienen la entidad suficiente como para que la AEAT les preste la máxima atención y las verifique".

Así lo aseguran en un comunicado en el que recuerdan que Juan Carlos de Borbón estaba obligado a declarar todos sus bienes en el extranjero en el modelo 720 desde el año 2013. Y todo ello, explican, a la vista de que las revelaciones de que supuestamente el monarca emérito, a través de su abogado en Suiza, Dante Canonica, creaba "estructuras" opacas, concedía préstamos y propiedades a Corinna que luego le reclamaba y ponía cuentas de bancos suizos a nombre de su primo Álvaro de Orleans y Borbón, residente en el paraíso fiscal de Mónaco.