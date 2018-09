La macabra pregunta que se hace don Juan Carlos sobre su muerte hiela la sangre a Casa Real

Ajeno a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, lo mismo que su hijo Felipe VI, el rey emérito, -que junto a su hijo hace mutis por el foro sobre tan espinoso tema-, no puede evitar preguntarse sobre su futuro, más concretamente cuando muera, y qué harán con sus restos viendo la que está cayendo. (El bocazas de Jaime Peñafiel da bombo y platillo al libro donde Bono deja a Juan Carlos I a la altura del betún).

De momento, y mientras prepara para este 21, 22 y 23 de septiembre de 2018 su vuelta a la localidad gallega de Sanxenxo, donde tiene previsto volver a mediados de septiembre para participar en la regata que lleva su nombre, la cuestión no deja de atormentarle pese a todo. Y eso que

"las cosas de los muertos no le interesan. Él está vivo y muy vivo. No le interesa para nada el tema. Fíjate si no presta atención a estas cosas que no sabe dónde va ir él enterrado y no le preocupa en absoluto",