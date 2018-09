Albert Rivera a Pedro Sánchez: "Si está tan convencido de lo bien que lo está haciendo, que nos deje votar"

Albert Rivera ha invitado este 8 de septiembre de 2018 al socialista Pedro Sánchez, a que "si está tan convencido de lo bien que lo está haciendo, que ponga las urnas, que nos deje votar, a ver si los españoles legitiman ese pacto".

El presidente de Ciudadanos, ha cargado contra el presidente del Gobierno:

En un acto en Málaga capital, ha asegurado que "gobernar España con los que quieren liquidar España es incompatible, lo entiende cualquiera menos Pedro Sánchez", apuntando que los separatistas le han apoyado "para que no haya elecciones, retrasarlas y que no pueda llegar Ciudadanos antes".

Ha indicado que la única forma de conseguir que "los que quieren liquidar España no lo hagan es con un gobierno fuerte, sin hipotecas, con mayoría parlamentaria y capaz de llegar a acuerdo con otros, como Ciudadanos".

Ha incidido en que el de Sánchez "es el gobierno chollo de los separatistas porque quieren un gobierno débil, que no tenga mayoría y quiera separarse del constitucionalismo, y nosotros somos lo contrario", reiterando que no había que levantar el artículo 155. Ha planteado a PP y PSOE "aplicar la Constitución en Cataluña", cuestionando "cómo se puede pensar que después de un golpe de estado hay que conceder nuevos instrumentos", en cuanto a las competencias judiciales.

"LOS QUE QUIEREN PODEMIZAR LA ECONOMÍA"

Pero Rivera, además, ha advertido de que tampoco se puede gobernar "con quien quiere ‘podemizar' la economía española", indicando que Sánchez "ha convertido de facto a Pablo Iglesias en ministro de Hacienda".

"Convertir a Pablo Iglesias y a Podemos en los artífices de la economía española es un grave error", ha asegurado Rivera, ya que, según ha sostenido:

"España necesita moderación fiscal, no asfixia; las clases medias necesitan un alivio, no una losa... que Sánchez no cuente con nosotros para subir los impuestos a los españoles".