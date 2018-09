El secreto del misterioso tatuaje que Victoria Federica oculta bajo la ropa

Dicen que es la más parecida a la reina Sofía, en gustos y aficiones, y este domingo 9 de septiembre de 2018 celebró su 18 cumpleaños en plan tranquilo, a pesar de que su hermano Froilán le tenía preparada una celebración por todo lo alto. Al final no pudo ser, y la hija de la infanta Elena se tuvo que conformar soplando las 18 velas junto a su padre, Jaime de Marichalar, con quien cenó en un restaurante de la capital. (El romance de Victoria Federica con alguien que le parte el corazón a doña Sofía).

Nieta del emérito, sobrina del rey Felipe VI y quinta en la línea de sucesión, está previsto no obstante que el próximo mes de noviembre se celebre una fiesta de puesta de largo acorde con la tradición.

Victoria Federica, una niña de carácter mas dócil y tranquilo que su hermano Froilán, es el ojito derecho de la duquesa de Lugo y además tiene gran complicidad con su madre, con la que comparte múltiples aficiones, sobre todo su pasión la equitación, ya que suele acompañarla en concursos hípicos en los que a veces también participa.

A pesar de lo mucho que se ha escrito sobre ella en los últimos días por haber alcanzado la mayoría de edad, hay un detalle que ha logrado mantener oculto y que LOOK desvela.

Este verano, incluso, ha agotado algunas de las prendas o complementos que ha estrenado, como es el caso de unas gafas de sol de una conocida marca que lució para navegar. Pero estos no han sido los únicos cambios que ha sufrido su físico, Victoria Federica ha decidido adornarlo con dos tatuajes de los que todavía no ha trascendido el significado.

El primero es una pequeña concha que luce en la parte interior de su muñeca izquierda. No es fácil que se vea por el lugar donde está colocado y por el amplio número de pulseras que siempre lleva puestas. Se trata de un discreto dibujo con un motivo que parece gustarle mucho, una concha, pues no es extraño verla en verano con pulseras o tobilleras compuestas por este tipo de cuentas.

El segundo tatuaje es todavía un misterio. Debe estar estratégicamente situado en algún lugar de su cuerpo que normalmente lleva cubierto con ropa. En este caso eligió tres puntitos que con toda seguridad para ella tendrán algún tipo de significado especial.

Como no hay imagen alguna de ellos no se puede afirmar con seguridad, pero los tres puntos son un tatuaje recurrente que viene a simbolizar los puntos suspensivos que se utilizan al escribir y viene a decir algo así como que hay algo en tu vida que no ha acabado o en lo que no quieres rendirte.

De cuando Froilán las liaba pardas...