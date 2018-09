Toni Cantó denuncia el matonismo de 'Tesis Sánchez': "Nos miraba en plan 'te espero en la calle' y nos ha dicho '¡os vais a enterar!'"

Este 12 de septiembre de 2018 era la fecha señalada por Pablo Casado, su estreno en la sesión plenaria del Congreso como presidente del PP, su primera opción de comenzar la oposición contra Pedro Sánchez, pero el protagonismo se lo robó con contundencia Albert Rivera.

El presidente de Ciudadanos atacó sin piedad a Pedro Sánchez y consiguió su objetivo; el socialista se puso muy tenso y muy nervioso, más que nunca:

Y es que en época de dimisiones por irregularidades de cargos públicos en sus respectivos máster, parece que todo el mundo está muy nervioso. Pedro Sánchez, desde su escaño, se dirigió en un tono severo a Rivera y su bancada de Ciudadanos, y lo siguió haciendo a pesar de ser silenciado por Ana Pastor al haber superado su tiempo.

Unos minutos después, el diputado Toni Cantó participó en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco para explicar lo que había vivido en el Congreso:

Por cierto que Maldita Hemeroteca y su Maldito Dato publica apenas unos minutos después que Sánchez ha mentido en la Cámara Baja: la tesis de la discordia no está colgada en TESEO, solo está la ficha de la tesis, no se puede leer entera:

No, la tesis de Pedro Sánchez no está "colgada" en TESEO.



Ha afirmado en el Congreso que su tesis doctoral "está colgada en TESEO, por supuesto que lo está".



No es cierto. En TESEO sólo se puede comprobar la ficha de la tesis del Presidente. No se puede leer entera. pic.twitter.com/ckzkx1eFOX