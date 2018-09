Albert Rivera vuelve a pedir a Sánchez que muestre su tesis y Pablo Iglesias defiende al 'plagiario'

No da puntada sin hilo Albert Rivera y seguro que este 12 de septiembre de 2018, antes de incorporarse en su escaño del Congreso de los Diputados y saltarse el guión, para preguntar a Pedro Sánchez por sus 'misteriosa' tesis doctoral, ya preveia la tormenta que se avecinaba (Javier Chicote: "No va a haber rectificación de 'ABC', aquí o miente Sánchez o miento yo" ).

En cualquier caso y comprobando que no ha mordido en hueso, sino en pleno 'solomillo' del PSOE, vuelve a la carga este jueves 13 de septiembre el líder de Ciudadanos (El socialista Sánchez, pillado c... y sin papel, amenaza ahora con denunciar a 'ABC').

Lo ha hecho Rivera a través de Twitter, exigiendo de nuevo al hostigado líder socialista que enseñe su tesis doctoral y usando como imagen la portada de 'ABC' (El nivelazo de Marta Nebot en su defensa a ultranza de 'Tesis Sánchez': el culpable de todo es el maléfico Rivera):

Como no podía ser de otra manera, porque tiene que estar muy agradecido a Sánchez por haberle dado el control de RTV, Pablo Iglesias ha salido en defensa del 'plagiario' (Pánico en TVE con la 'fake tesis' de Sánchez: 'El Lechero' y sus tertulianos caniches callan muertos de miedo).

De este modo, Iglesias ha defendido este miércoles la legitimidad de la decisión de Sánchez de dejar que su tesis doctoral pueda ser consultada sólo de forma presencial, en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela (CJC) ( Las piruetas periodísticas de El País y laSexta para tapar el escándalo del plagio de la tesis de Pedro Sánchez).

Mi tesis doctoral está accesible en internet pero es legítimo que una tesis sólo se pueda consultar in situ y sacar un libro después a partir de ella. No se puede comparar eso con trabajos que parece que no existen porque no se pueden consultar #Enseñatutesis