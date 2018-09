Un exaltado Simancas se lleva un repaso descomunal de Aznar: "El único partido condenado por corrupción es el suyo"

Comparecía José María Aznar en la Comisión de Investigación por la presunta financiación ilegal del Partido Popular este 18 de septiembre de 2018 en el Congreso, y allí no solo aguantó estoicamente las preguntas sino que acometió una defensa encomendada a un duro ataque. El primero en pasar por el turno de preguntas fue Rafael Simancas, que aunque quiso ser contundente, hasta exaltado, se llevó varios revolcones de un muy experimentado ex presidente del Gobierno.

Simancas: Le vamos a pedir que pida usted perdón a la sociedad española y que asuma usted las responsabilidades que le correspondan. Nuestra primera pregunta es en nombre de millones de españoles asqueados, ¿cuál es su responsabilidad en todo esto?

Aznar: Muy buenos días a todos, estoy aquí en cumplimiento de una obligación ciudadana y lo hago con gusto. Durante 20 años he formado parte de esta casa, durante ocho Presidente del Gobierno, yo estoy alejado de la vida política voluntariamente desde hace 15 años.

Voy a hacerle algunas precisiones, señor Simancas: usted habla aquí de una sociedad de ciudadanos hartos de corrupción, y yo lo entiendo perfectamente. Yo he demostrado durante mi vida política que he actuado tajantemente cada vez que he tenido que enfrentarme a un caso de estos, pero es una exageración derivar que el Partido Popular es un partido corrupto en general. Y eso viene del representante de un partido político que es el único condenado por corrupción por financiación ilegal en sentencia firme. [...] No voy a pedir perdón porque usted me lo pida, a lo mejor tienen que disculparse ustedes.