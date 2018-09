Pablo Casado: "A usted, señor Pedro Sánchez, le queda grande La Moncloa"

«La Moncloa le queda grande».

Así de tajante ha resumido este 19 de septiembre de 2018 el presidente del PP, Pablo Casado, los tres primeros meses de Gobierno socialista durante su cara a cara con el jefe del Ejecutivo en el Congreso.

Una sesión en la que el líder de PP ha salido al ataque y ha reclamado a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones «cuanto antes» para liberar a España «del lastre» de su gobierno. Previamente le había acusado de dirigir el país «a lomos de la mentira» y de amenazar a los medios de comunicación, en alusión a la denuncia anunciada contra ABC por publicar los presuntos plagios cometidos en sus tesis.

«Por mucho que diga que es el presidente del Gobierno, el hábito no hace al monje», ha cargado. La bancada popular, exultante, le ha dirigido una fuerte y larga ovación al final de su intervención.

Para argumentar su petición, el líder de PP ha atacado uno a uno a todos los ministros y ha concluido que el Gobierno socialista «se cae a trozos» ante tanta rectificación y pasos en falso. «¿Qué será lo próximo? ¿Expropiar coches aparcados?», ha ironizado, mientras Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo le observaban con gesto de guasa desde sus escaños.

Como recogen Ana I. Sánchez y Víctor Ruiz de Almirón en ABC, Pablo Casado ha continuado reprochando al presidente que saque «de la chistera» una reforma constitucional para ocultar el «desastre» de su Gobierno cuando lo que hace falta «es poner orden».

«¿Cree que España está para una reforma constitucional?», le ha preguntado retóricamente recordando la crisis territorial de Cataluña.

El líder del PP no ha querido dejar ningún palo sin tocar y ha recriminado a Sánchez la conversión de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en una simple enmienda a la reforma de la Ley Poder Judicial para forzar su aprabación exprés.

Un movimiento que ha considerado un fraude de ley y que, ha advertido que no dejará pasar. Para ello, ha anunciado que el PP elevará una petición de amparo a la Mesa del Congreso en virtud del artículo 31 del Reglamento de la Cámara. «Quieren amordazar al Senado» ha denunciado, equiparando este tipo de prácticas con las que lleva a cabo en Venezuela el Gobierno de Maduro.

«Cuando no les gusta la mayoría de una Cámara la cierran».

Sánchez, con tranquilidad, ha recriminado a Casado que defienda ahora la aplicación de mano dura en Cataluña cuando desechaba esta opción hace solo cuatro meses como portavoz del PP.

También le ha contratacado acusándole de dar consejos a los demás que no se aplica a sí mismo, pero su respuesta no ha tenido la fiereza de Casado y no ha logrado levantar a la bancada socialista con el mismo entusiasmo que el líder de los populares ha provocado en los populares.

El jefe del Ejecutivo ha defendido la conversión de la reforma de la Ley Estabilidad dándole la vuelta la acusación y culpando al PP de ejercer modos antidemocráticos por no aprobar la tramitación de este cambio por la vía de urgencia y en lectura única como ha pedido el Gobierno.

«Sea usted demócrata y desbloquee el debate de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Congreso de los Diputados».

También le he echado en cara que siga una línea de confrontación recordándole que le ofreció cinco pactos de Estado durante la reunión que mantuvieron en verano y Casado «no ha dicho absolutamente nada» al respecto.

El líder socialista ha respondido arrogándose que España lidere el crecimiento de la Unión Europea lo que ha provocado las protestas en la bancada popular, dado que la llegada de Sánchez al Ejecutivo ha coincidido con los primeros síntomas de desaceleración económica.

El presidente ha continuado entonces destacando las medidas que ha adoptado para redistribuir el crecimiento económico «entre la mayoría social» como la marcha atrás en los recortes en la Educación o la universalización de la Sanidad. Algo que, ha contestado, «actúa en beneficio de todos piensen lo que piensen y voten lo que voten».

A la salida del Pleno, Sánchez ha insistido en defender la legalidad de la reforma de la Ley de Estabilidad vía enmienda para obtener unos presuspuestos «más sociales» y ha rechazado las acusaciones del CEO de Plagscan sobre la manipulación de los contenidos del programa antiplagio.