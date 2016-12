El exJemad podemita: "Se está exacerbando la amenaza yihadista en Europa deliberadamente"

"He volado casi todos los cielos de medio mundo en un F-18. Desde allí se ve mucha injusticia y es lo que intento combatir. Llámame utópico, Quijote, lo que quieras, pero yo quiero dormir con la conciencia tranquila".

El cursi de José Julio Rodríguez, el exJEMAD que ahora milita en las filas podemitas, ha vuelto a inundar de retórica buenista las páginas de un diario de información, esta vez en El Confidencial:

La entrevista, llevada a cabo por el periodista Graciano Palomo, no tiene desperdicio, porque vuelve a poner de manifiesto lo remilgado que es el popularmente conocido 'Julio El Rojo' cada vez que tiene oportunidad:

Se me ha atacado mucho. Baste con que ponga 'buenos días' en Twitter y ya están dándome cera sin parar. No soy tan importante para que mis compañeros tengan que estar defendiéndome constantemente. Me suelo comunicar con ellos a través de Telegram.