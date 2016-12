El miope de Errejón encuentra a los culpables del atentado de Berlín... ¡los videojuegos!

No hay que darle mas vueltas. La culpa de todo no la tiene ni la política de puertas abiertas de Merkel ni otras pamplinas. El número dos de Podemos lo tiene claro: el atentado en Berlín, que dejó 12 muertos y medio centenar de heridos, tiene su origen en un "efecto de imitación" en el que tienen un papel predominante los videojuegos.

Ni corto ni perezoso, Errejón soltó esto en el programa ‘Hora 25' de la Cadena SER:

Estoy convencido de que el que ha hecho lo de Berlín no lo hubiese hecho de la misma forma si no conoce lo de Niza- ataque que, en julio, dejó 85 muertos- y porque ha visto videojuegos y películas similares.

El secretario Político de Podemos se refería así al modus operandi del criminal, que empleó un camión para arremeter contra la multitud en un mercadillo navideño de la ciudad alemana. Además, Errejón enmarcó el atentado en un sentimiento de "frustración acumulada y orfandad" que en su opinión se está generalizando en las sociedades actuales.

"Estamos sufriendo transformaciones antropológicas que hace que la gente está más sola, enloquecida y violenta", añadió. En su opinión, ese sentimiento "acaba estallando en episodios de violencia sorda que a veces se reivindica" en atentados como este.

MATIZACIONES

Consciente de la polémica, Errejón trató de matizar después que no estaba justificando la violencia terrorista. No obstante, las declaraciones han corrido como la pólvora por las redes, donde se recuerda además otras similares de uno de sus compañeros de partido, Miguel Urbán, después de que Podemos se negase a firmar el pacto antiyihadista.

Urbán señaló también a las sociedades occidentales como responsables de las matanzas terroristas. "Hay muchísima gente que aquí -en Occidente- no tiene ninguna salida y yo creo que son elementos estructurales en donde hemos fallado. No sólo en la seguridad, no sólo en las agencias de información", afirmó. Es más, el podemita, líder de los ‘Anticapitalistas, aseguró que "se ha fallado también en estructurar a mucha gente que no ve otra salida, que es inmolarse".

CACHONDEO EN LAS REDES SOCIALES

Evidentemente, las palabras de Errejón han sido 'celebradas' en redes sociales mofándose de su simplón argumento:

Dice Errejón que el terrorista de Berlín atropelló con el camión porque lo habrá visto en videojuegos similares. Una víctima de la Xbox. — Pastrana (@JosPastr) 21 de diciembre de 2016





Errejón, el más listo del partido de los que llaman tontos a todos los demás, dice que la culpa del yihadismo la tienen los videojuegos. — Cowboy en Paro (@CowboyEnParo) 22 de diciembre de 2016





Los videojuegos son violentos y dan ideas chungas a la gente. No como en el buen arte de antaño, cuando todo era luz, color y buenrrollismo. pic.twitter.com/h5m2V8mp0U — Ramón Méndez (@Ramon_Mendez) 22 de diciembre de 2016