'Pablenin' condena el acoso a 'Kichi Woman', pero no el de otras militantes

Hay agredidas de primera categoría y las hay que merecen poca o nula atención cuando denuncian acoso sexual y además dentro del propio partido.

Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía, fue víctima el 20 de diciembre de 2016 de un desagradable incidente con un empresario que trató de forzarla (medio en broma, medio en serio) al amordazarla la boca con su mano e intentar besarla. La esposa de José María González, 'Kichi', colgó un largo comunicado en Facebook donde relató los hechos y desvelando quién fue el autor del acoso.

El sujeto en cuestión, que además ha reconocido los hechos, responde al nombre de Manuel Muñoz Medina, presidente de la empresa Guadarte y vocal de la Cámara de Comercio de Sevilla y dijo que:

No ha existido nada más, en absoluto se trataba de una muestra de acoso o de machismo. No estoy acostumbrado a besar a las señoras así: jamás volveré a gastar una broma de tan mal gusto ni a ella ni a ninguna otra mujer", ha dicho. No es mi forma. Soy un empresario impecable en todos los sentidos, pensaba que iba a seguir la broma, pero ella lo ha interpretado así y lleva razón: le pido disculpas mil veces, no puedo decir otra cosa, y si hace falta escribir una carta, salir en televisión o ir a verla a Cádiz, lo haré con mucho gusto. Reconozco los hechos. Estaba con 200 copas de más. Y si tengo que pedir perdón, lo haré.