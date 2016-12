48 horas antes del Día de Los Inocentes, Irene Montero asegura que se ataca a Errejón sin que Pablo Iglesias lo sepa

Irene Montero, novia y jefa de gabinete de Pablo Iglesias, alienta la 'guerra civil' en Podemos.

Este lunes 26 de diciembre de 2016, en los micrófonos de la Cadena SER, volvió a dar aire la campaña contra Íñigo Errejón orquestada desde su despacho la tarde del 24 de diciembre, cuando destacados dirigentes, como Pablo Echenique, Rafael Mayoral o ella misma, afeaban al número 2 del partido por su crítica a la purga de José Manuel López, portavoz en la Asamblea de Madrid, por parte de Ramón Espinar.

"La fortaleza de Errejón no se puede construir debilitando a Iglesias", ha afirmado Montero, que pese a ser parte activa en la crisis y con un cinismo que espantaafirmó muy seria lamentar que la fuerza morada parezca dividida en los últimos días.

"Hemos dado la peor imagen de nuestra historia", dijo su jefe el viernes, en la víspera del trending topic contra quien asegura su "hermano y amigo".

La también diputada ha pedido a sus compañeros "responsabilidad" por el "hastío" que esta situación puede generar en los militantes, obviando su directa participación en las campañas de desgaste y en las hostilidades.

Sobre la ofensiva en redes sociales previa a la Nochebuena contra el secretario político, y aún no es el Día de los Inocentes, ha explicado que avisó a Iglesias de que se iba a poner en marcha -sin que su interlocutor lo frenara, si es que esta es la historia real- y que era "importante" llevarlo a cabo para dar un "toque de atención".

A continuación, en línea con el 'culto a la personalidad' al que tan asiduos eran los chinos de Mao, los soviéticos de Stalin y los castristas de Fidel, ha alabado a su líder:

"Pablo es el mayor representante de los anhelos que representa Podemos".

Como si nada hubiera pasado, tras Vistalegre II, ha concluido: "debe salir un partido en el que quepa todo el mundo".

PURGAS Y GUERRA CIVIL

"En Podemos tienen ya 'guerra civil' y 'purgas'. Sólo les faltan ahora las 'checas', pero todo se andará", comenta desilusionado un ex militante de la organización morada.

Los dos principales sectores de Podemos, vinculados a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón, se han acusado mutuamente este lunes de debilitar el partido tras la campaña en redes sociales lanzada el día de Nochebuena para desgastar al número dos.

Representantes de las distintas corrientes de la formación se han pronunciado sobre esa estrategia ofensiva que, según el entorno del secretario general, buscaba proteger la figura de Iglesias.

En cambio, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha criticado sin matices esa campaña, calificándola de "error", y ha cuestionado la imparcialidad del secretario de Organización, Pablo Echenique, que el domingo justificó la medida como "un toque de atención".

Maestre ha atribuido la creación de la etiqueta de Twitter #ÍñigoAsíNo "a un error grave del entorno del secretario general".

"Yo creo que solo puede ser calificado como un error, porque, eso sí, le hace daño señalar y participar en una campaña pública y con su nombre, una campaña de desprestigio y de erosión a una persona que no solo es el número dos del partido, sino que es una persona sin la cual no estaría Podemos donde está ahora, no habría nacido Podemos, no habría conseguido los cinco millones de votos", ha considerado esta dirigente en la Cadena SER.

"Solo puede definirse como un craso error, como un cálculo muy mal hecho y como algo que le hace daño a Podemos".

Maestre compitió el pasado mes de noviembre en las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid con el senador Ramón Espinar, quien resultó finalmente ganador tras lograr el apoyo de la corriente anticapitalista.

En la lista de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid concurría también José Manuel López, quien en 2015 fue el candidato a las elecciones autonómicas y era el jefe del grupo parlamentario del partido en la Asamblea de Madrid.

El pasado viernes por la noche fue destituido por la dirección de Espinar, lo que dio pie a un cruce de acusaciones entre los dos sectores de Podemos.

Errejón criticó la destitución, recordando que, cuando faltan un mes y medio para la celebración del congreso, ese tipo de decisiones no favorecen el acuerdo. Otros cargos errejonistas hablaron de "purga". Y hoy mismo Maestre la ha calificado de "vieja política".

El entorno de Iglesias respondió a las críticas con una campaña pública contra el número dos.

"Esa campaña solo tiene como objetivo desprestigiar a un compañero".

En referencia a Echenique ha afirmado: "es impropio de un secretario de Organización participar de forma tan explícita en una campaña claramente de parte".