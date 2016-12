'La dama se esconde': Espinar vota telemáticamente en la purga de López

Ramón Espinar es muy valiente para tomar decisiones desde la poltrona de máximo responsable de Podemos en Madrid como así ha quedado demostrado con la purga de José Manuel López al frente de la portavocía del partido morado en la Asamblea de Madrid.

Sin embargo, cuando toca ratificar el acuerdo con una votación en el Consejo Ciudadano, de repente el senador del casoplón de protección oficial -Ramón Espinar, obrero de alma y capitalista de bolsillo, pudo inventar el 'sí se puede' de Podemos en su VPO- se toma unas 'oportunas' vacaciones y desaparece del mapa, como si se lo hubiera tragado la tierra y dejando claro que su grupo favorito debe de ser 'La dama se esconde'.

Espinar optó este 28 de diciembre por no personarse en la reunión del Consejo Ciudadano donde iba a elegirse a Lorena Ruiz-Huerta como nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid en sustitución de López. El resultado de la votación fue de 14 votos a favor de la purga y 13 en contra.

Era de esperar que para Espinar no iba a ser un plato de buen gusto el toparse con el político al que acaba de purgar, a pesar de las promesas de que su destitución no constaba en el orden del día -José Manuel López dice que Espinar le juró y le perjuró que su cese no estaba en el orden del día- y alegó que estaba de vacaciones, aunque las mismas no le impidieron perder unos minutos en efectuar su voto telemático en contra del hasta ahora portavoz podemita en el parlamento madrileño.