Espinar acumula cargos como zascas en Twitter: esta vez recibe por politizar la muerte de Carrie Fisher

Se lo venimos advirtiendo desde hace tiempo. Aún no se sabe por qué a Ramón Espinar le sigue apeteciendo hacer alegre demagogia en Twitter, porque cada vez que esto ocurre los usuarios de esta red social le pintan la cara, como ha ocurrido muy recientemente cuando alardeó de devolver un detalle navideño que le había hecho llegar una empresa--Ramón Espinar vuelve a quedar retratado tras publicar que no acepta un regalo de Navidad que le hizo llegar Ferrovial--.

En esta ocasión, Espinar, que acumula cargos como zascas en Twitter, 'aprovechó' la muerte de la actriz Carrie Fisher, famosa por su papel de la princesa Leia en 'La Guerra de las Galaxias', para lanzar otro absurdo aldabonazo a la monarquía, institución que no gusta a los podemitas: "Leia dejó la monarquía y se pasó a liderar una rebelión. Queremos más princesas así"--Espinar se puso hecho un basilisco con La Vanguardia...¡por una foto!--.

Ya que tan amablemente abrió la veda, algunos de sus seguidores aprovecharon la coyuntura y le dieron hasta en el carné de identidad--Rita Maestre y Ramón Espinar se dan de garrotazos en la plaza pública de Twitter--:

El que seas bobo, @RamonEspinar, y vayas de sandez en sandez no me importa. Lo que me preocupa es que haya gente® que os aplauda y vote