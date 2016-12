Nos han dolido hasta a nosotros: los mejores 'zascas' que leímos en 2016

Se acaba 2016 y es tiempo de listas, resúmenes y recopilatorios con lo mejor y lo peor del año.

Pero, inmersos como estamos en la era de la tecnología y de las redes sociales, resulta imposible extraer lo más destacado sin recopilar algunos de los mejores 'zascas' que se han llevado nuestros políticos.

Aunque el ingenio tuitero es algo que ya hemos aplaudido en más de una ocasión también hay que decir que hay políticos que lo ponen fácil, muy fácil.

Es el caso del podemita Ramón Espinar, un experto en quedar en evidencia en estas lides, o del republicano Gabriel Rufián, aunque los hay para todos los gustos.

Aquí van diez de los mejores de 2016:

10. Espinar y las becas 'Erasmus'

Inaugura el listado un Ramón Espinar pletórico. No se olviden de su retórica tuitera y del chaparrón posterior, porque en este ránking volverán a verlo alguna vez más.



Sucedió a cuenta de la noticia que desvelaba que la estancia de los estudiantes de la beca 'erasmus' en el extranjero se reduciría la mitad con el objetivo de seguir enviando a los mismos alumnos pero con menos presupuesto. Rápidamente en Twitter se conformó la etiqueta #ErasmusRIP para denunciarlo y Espinar asomó para hacer gala de un buen puñado de demagogia. El 'zasca' que recibió se debió escuchar hasta en la luna.

Hoy a su padre le están juzgando por llevarse casi 200.000€ de Bankia pic.twitter.com/0PZgM0fYCK — Fel_blan (@Fel_blan) 26 de septiembre de 2016

9. La cuenta oficial de IU pidiendo dejar de hablar de Venezuela

El 'community manager' de Izquierda Unida, que suponemos estará puesto a dedo por Alberto Garzón (como su hermano en el Ayuntamiento de Madrid) es otro de los habituales a recibir 'zascas' de libro.

En IU se tomaron fatal que en el mes de septiembre la actualidad de Venezuela copara los medios españoles y reclamaron hablar de otras cosas. La respuesta que recibieron no tiene desperdicio.

8. La revista 'El Jueves' celebrando el poco seguimiento del discurso del Rey

No fue a un político, pero la revista satírica El Jueves es especialista en hacer política...a su manera. El 26 de diciembre de 2016 el semanario celebró que el discurso de Nochebuena del Rey Felipe 'solo' fue seguido por 5.822.000 espectadores. El directo a la mandíbula que les llegó inmediatamente después fue épico. Victoria por K.O

@eljueves vaya le esta pasando como a vuestra revista



2011 95mill

2014 30 mill

2015 26mill



La propaganda del Carrefoul se lee más — Mister X (@Soymisteryx) 26 de diciembre de 2016

7. A Alberto Garzón el 'antisistema'

El ahora podemita Alberto Garzón quiere ser antisistema dentro de un sistema que no le trata tan mal ni a él ni a su familia, y claro pasa lo que pasa:

6. Espinar devuelve los regalos que le hacen llegar al Congreso:

Nuestro viejo amigo Espinar se coronó recientemente publicando la carta que le hizo llegar a una empresa española explicando los motivos por los cuales no podía aceptar su detalle navideño. Algunos echaron en falta que no actuara con tanta ética cuando tuvo que vender su famoso 'pisito'.

@RamonEspinar Has devuelto el beneficio por la venta del piso? — Antonio (@campoalto2) 14 de diciembre de 2016

5. Irene Montero y el 'photocall' de El Corte Inglés

El 3 de octubre de 2016 El Corte Inglés decidió retirar un anuncio en el que aparecían dos padres gays forrando los libros para sus hijos. Entonces muchos acusaron a la cadena de homofobia.

A esas protestas se sumó la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, que en cambio no había tenido problemas en aceptar un premio...patrocinado por El Corte Inglés. Hasta posó en su photocall.

4. Gabriel Rufián calza unas Nike de Hospitalet

Rufián hizo populismo de eso que a él le sale cocinarlo como nadie. Como ya saben nuestros lectores, Amancio Ortega es uno de los blancos favoritos de la extrema izquierda de nuestro país. Un buen día, el de ERC se levantó con ganas de meterle el dedo en el ojo al dueño de Zara. Lástima que mientras tuiteaba no se acordará de eliminar el rastro de las fotografías donde sale posando con unas NIKE bien molonas.

3. Antonio Maestre sabe más de ETA que nadie

El 'guardián de las esencias', un habitual de 'Al rojo vivo' o 'laSexta Noche' tiene básicamente un problema: creer que es el que más sabe de todo y convencerse que su opinión es mucho más valida que la de los demás. En esta ocasión el 'zasca' es de todo menos gracioso, pero le cerró la boca al menos.

2. Pablo Iglesias admira a los jugadores de baloncesto

Desde que Pablo Iglesias quiere ser el presidente de todos ha intentado moderar algo su discurso. De vez en cuando, en su afán por parecer un tío natural y del montón, hasta tuitea de baloncesto así, como quien no quiere la cosa, y felicita a Rudy Fernández por lo buen jugador que es -citándole, no sea que no se entere-. Menos mal que alguno le refrescó la memoria con lo que pensaba no hace tanto de los deportistas profesionales...



1. Espinar llora la muerte de la princesa Leia...y luego por algo más



La joya de la corona. El 'zasca' de 2016. Seguramente también por ser el más reciente, pero es que ha corrido como la pólvora por whatsapp. El podemita lloró la muerte de una princesa revolucionaria y se encontró con una sacudida galáctica. Pasen y vean:

@RamonEspinar Entiendo tu vínculo con ella. Ella también tenía un padre black. — Cristobal Lopez (@clopezespinosa) 28 de diciembre de 2016

Agradecemos a la cuenta @mejoreszasca algunas de sus ideas para elaborar esta lista.