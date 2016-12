Desprecio podemita al mundo rural: Rafa Mayoral la lía parda al llamar "pueblo perdido de Huelva" a la localidad de Aljaraque

Otro lío podemita más para acabar el 2016. El desprecio de Rafa Mayoral a "un pueblo perdido de Huelva" ha levantado ampollas entre los habitantes y representantes públicos de la localidad de Aljaraque. Al final, el propio Mayoral tuvo que pedir disculpas en Twitter.

Quien nos iba a decir que la actitud de los podemitas se iba a parecer en mucho al de un columnista especialmente odiado por ellos, Salvador Sostres, que alguna vez ha escrito alguna burrada en contra del mundo rural, en concreto de la localidad Villanueva de la Serena--El jugador de la NBA José Manuel Calderón responde a Sostres: "En mi pueblo tenemos suerte que tu mujer y tú viváis en una ciudad"--.

Mayoral aseguró que cometió "un patinazo de urbanita ignorante del mundo rural" -no hace falta que nos lo jure- tildando a una localidad onubense como "pueblo perdido de Huelva"--Salvador Sostres se disculpa por lo de los catetos de Villanueva y se lleva otro 'zas' aún más fuerte--.

Su desprecio tenía que ver ante el marrón de tener que explicar como la candidatura de 'Sí se puede' en esa población se había aliado con el PP para echar al PSOE de la alcaldía.

En Podemos Andalucía le mandaron un recadito para que, ahora que vienen los Reyes, le traigan a Mayoral algún regalito que le sea útil:

No pasa ná @MayoralRafa, ya nos has dado idea para tu regalo de reyes. Serie completa, 10 DVD + libro #TeQuejarás 🤔😜 pic.twitter.com/XeRqCIVIom — Podemos Andalucía (@Podemos_AND) 29 de diciembre de 2016

Mientras, los andaluces podemitas de Teresa Rodríguez aseguraron en un comunicado que ellos no tenían nada que ver con la candidatura municipal de 'Sí se puede' no vaya a ser que se les pueda atacar por aliarse con la casta.

ALJARAQUE, UN "PUEBLO PERDIDO"...DE 20.000 HABITANTES

El secretario provincial del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha pedido este jueves 29 de diciembre de 2016 al secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, que rectifique sus palabras y pidas disculpas.

En declaraciones a Europa Press, Caraballo ha asegurado que con estas palabras "Podemos destapa su cara real y es que no le preocupan los pueblos".

En este sentido, ha recordado que "ya vimos lo que le preocupa a Podemos la provincia de Huelva, presentando a una persona de Sevilla sin vinculación con Huelva como número 1 al Congreso", refiriéndose a Isabel Franco.

"Ahora se ve que Podemos considera Aljaraque, de 20.000 habitantes, como un pueblo perdido", ha lamentado Caraballo, quien ha insistido en que "queda claro que hay lugares que no le interesan", indicando además que esta formación "no conoce Huelva, no sabe lo que es Huelva ni lo que es vertebrar un país, ya que para los socialistas no hay pueblos de primera ni de segunda, ni ciudadanos de primera y de segunda".

EL PP INVITA A MAYORAL A ALJARAQUE

El actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva), David Toscano, que ha registrado este jueves 29 de diciembre de 2016 una moción de censura junto a los ediles de 'Sí se puede Aljaraque' por lo que convertirá en el nuevo alcalde, tras desbancar al PSOE que gobernaba en minoría con IU, ha condenado "el desprecio" demostrado hacia los pueblos por parte del secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, al que invita a visitar la localidad, a su juicio, "la mejor del mundo".

Mayoral ha tildado este jueves como un "error garrafal" la citada moción de censura criticando a su vez que esta formación no es Podemos y que con este hecho "en un pueblo perdido de Huelva" se intente "tapar" la actitud del PSOE, por ejemplo en Madrid.

En declaraciones a Europa Press, Toscano ha lamentado "esta absoluta falta de respeto por parte de una persona que es diputado en el Congreso de los Diputados", a lo que ha añadido que "Podemos no puede permitir que diga estas cosas".