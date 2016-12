La desgarradora sinceridad de Antonio Hernando: "Si sigo con Pedro, ¿cómo voy a pagar la hipoteca?"

Lo cuenta este 31 de diciembre de 2016 la sección 'El Buscón' de Vozpópuli y desde luego que no va a dejar impasible a nadie.

Cuando en Ferraz la situación se había convertido en un polvorín, con un Pedro Sánchez que seguía encaramado al asno del 'no es no' y no parecía tener visos de que se apease del mismo y con un partido roto en dos entre los que abogaban por la abstención técnica a Rajoy y los que querían el Gobierno del cambio, hubo un fiel escudero del entonces secretario general del PSOE que ya no tenía tan claro el apoyar ciegamente a su jefe.

Resulta que el actual portavoz de las filas socialistas en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, en medio del fragor de la batalla de Ferraz, hizo números y vio la conveniencia de cambiar de bando y pasarse progresivamente a los que se inclinaban por permitir el Gobierno del PP.

La conversación que una fuente escuchó en el garaje de la sede de Ferraz fue tan clara como ésta:

Si sigo con Pedro, ¿cómo vamos a apagar la hipoteca?

La destinataria de la contundente frase fue la propia mujer de Hernando que, a tenor de los acontecimientos siguientes, vería con buenos ojos el cambio de postura de su marido.

Es más, el propio Hernando presume ante sus amistades de que hasta el Rey Felipe VI le ha reconocido su esfuerzo por ayudar a la gobernabilidad de España e incluso ha llegado a decir de sí mismo que él: