¡Abajo el heteropatriarcado cristiano! A Podemos se le atraganta la Toma de Granada y la tacha de "patrioterismo rancio"

Granada ha conmemorado este 2 de enero de 2017 el 525 aniversario de la conquista de esta capital por los Reyes Católicos, una efeméride que ha vuelto a concentrar en la plaza del Ayuntamiento en la que se tremola el pendón a partidarios y detractores de una fiesta con muchas consignas pero sin incidentes.

Entre vivas a España y a Granada se han colado las plataformas de la extrema izquierda al grito de "fuera racistas" y "militares, fuera de nuestras calles".

Fiesta inoportuna e injusta. Una innecesaria provocación y una ocasión para xenofobia y el españolismo.#NoALaTomahttps://t.co/Ngo6fQH2Vw pic.twitter.com/QH4uxfmeAo — Caracola #EnMarea (@carolacaracola5) January 2, 2017

En el centro de la misma ha estado por primera vez un destacamento de la Legión que ha servido para que los miembros de la Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR) y el SAT lanzaran sus primeras consignas contra la Toma minutos antes del inicio oficial de la conmemoración de una fecha que este 2 de enero de 2017 ha cumplido su 525 aniversario.

Al grito de "2 de enero, nada que celebrar", "militares, fuera de nuestras calles" o "gastos militares para escuelas y hospitales" los manifestantes de izquierda han querido dejar claro su rechazo.

Éste año desfila la legión...no soy racista ni facha y sí, celebro el día de la toma, historia de mi adorada ciudad.

VIVA GRANADA!!!! pic.twitter.com/TplPsYiYjS — Lidia Granada (@sololidiaiker) 2 de enero de 2017

Tan solo la respuesta en forma de "Viva España" de alguno de los asistentes y abucheos han respondido al desafío contra la Toma de Granada. --El PSOE claudica y participa en la Toma de Granada tradicional--

"No entiendo porque no quieren que se celebre la Toma, no fue un genocicido, fueron unas capitulaciones" decía una mujer indignada ante lo que ella ha considerado una falta de respeto por parte de los grupos anticapitalistas que aseguran que la Toma es la conmemoración de "un genocidio que no se puede celebrar", informa eldiario.es.

Va siendo hora de que las víctimas del terrorismo de ETA pasen página y nos centremos en las verdaderas víctimas, las de la toma de Granada. — Pastrana (@JosPastr) 2 de enero de 2017

La tradicional celebración de la efeméride ha vuelto a contar con un fuerte dispositivo de seguridad en el que han participado medio centenar de efectivos de la Policía Local junto a agentes de la Policía Nacional y antidisturbios.

Miles de personas han participado en el tradicional ceremonial, en el que tras sonar los himnos de Granada, Andalucía y España, el concejal Juan Antonio Fuentes (PP) ha tremolado el estandarte.

A los que protestan contra la Toma de Granada por los Reyes Católicos sólo recordarles que llegan 524 años tarde. — Cowboy en Paro (@CowboyEnParo) 2 de enero de 2016

Desde el balcón, ha repetido como marca la tradición tres veces el rito de "Granada" a lo que los asistentes han respondido el tradicional "¿qué?" para cerrar el ceremonial repitiendo la leyenda: "Granada, Granada, Granada, por los ínclitos Reyes de España don Fernando V de Aragón y doña Isabel I de Castilla. Viva España. Viva el Rey. Viva Andalucía. Viva Granada".

La Toma de Granada fue en realidad una lamentable victoria del heteropatriarcado cristiano frente al feminismo musulmán. — Pastrana (@JosPastr) 2 de enero de 2017

Entre los colectivos que han mostrado su rechazo a la celebración de la Toma están el 15M de Granada y En Marea. Para las bases de Podemos es la victoria de "celebración fascista" y "genocidio" contra el pueblo andaluz, y exigen que España pidiera perdón al Islam.

Mañana es el aniversario de la #TomaDeGranada.

Reaccionemos contra esa ominosa derrota, que nos impidió ser como Mauritania, Yemen o Irán. — Fray Josepho (@FrayJosepho) 1 de enero de 2017

El socialista y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, José Antonio Pérez Tapias, se ha sumado a esta reivindicación y ha recalcado que La Toma plantea "hoy por hoy" una división social que no acompaña a la "conciencia democrática".

Hoy hace 525 años de la toma de Granada por los Reyes Católicos. Es un día gloria para las españolas. Con el Islam no tendríamos libertad 🇪🇸 pic.twitter.com/xVbWoupc4z — Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) 2 de enero de 2017

También ha dicho que esta tradición incluye "elementos polémicos que la extrema derecha toma como bandera para ciertas proclamas", lo que ha considerado un motivo añadido para "reconducir" la situación.

Hay que estar muy mal de la cabeza para afirmar que celebrar la toma de Granada es racista, xenófobo o fascista. Cuántas lecturas faltan...

— Manuel Marlasca (@manumarlasca) 2 de enero de 2017

"CON EL ISLAM NO TENDRÍAMOS LIBERTAD"

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aprovechado este 2 de enero de 2017 la celebración del aniversario Toma de Granada para cargar contra el Islam.

Según Aguirre, "Hoy es un día de gloria para las españolas" porque "con el Islam no tendríamos libertad".

Espero que Esperanza Aguirre no admire también los hábitos higiénicos de los reyes católicos. Patrioterismo rancio, inculto y reaccionario pic.twitter.com/pbXXVboKc9 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) January 2, 2017

El comentario de la portavoz de los populares en el Consistorio madrileño ha suscitado el comentario cargado de ignorancia del secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, que ha tachado el mensaje de "patrioterismo rancio, inculto y reaccionario."