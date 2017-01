¿A qué esperas para pedir que dejen a los niños de Vic en paz, Évole? Twitter le recuerda cuando criticó a TVE por poner la enseña nacional en Clan

Twitter tiene básicamente un problema: aquel que pontifica y opina con contundencia sobre un determinado asunto, queda 'obligado' a referirse a él cuando este tema vuelve a ponerse de actualidad, o de lo contrario puede pasar a ojos de algunos tuiteros como alguien sesgado o excesivamente interesado en una sola verdad.

El último en 'sufrir' la esclavitud del opinador tuitero es el showman de laSexta Jordi Évole.

¿Quién fue el lumbreras que decidió poner una bandera en el canal público infantil? Dejen a los niños en paz. pic.twitter.com/hv4FwsrAPS — Jordi Évole (@jordievole) 12 de octubre de 2015

Al afamado reportero hay gente que ya no le pasa ni una. Y muchos ahora le han recordado cuando se manifestó en contra de que TVE incluyera una pequeña enseña nacional durante el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en ClanTV, el canal para niños de la pública.

Dejen a los niños en paz

Pues bien, continuando con ese lamento, sucede que ahora la radicalizada y poco tolerante Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha llamado a filas a manipular la cabalgata de los Reyes Magos en Vic sembrándola de 'esteladas'.



No contentos con ello, los convocantes de tal idea no han tenido reparos en aludir "especialmente a los más pequeños" para que participen en la idea y se movilicen por la secesión.

Seguro que Évole escribirá un tuit en breve para que dejen a los niños de l cabalgata en paz. Se le habrá pasado o algo. pic.twitter.com/aQZXgD5P1F — Froilán I de España (@FroilLannister) 3 de enero de 2017

Ha expresado @jordievole su malestar por el uso de banderas infepentistas en una cabalgata infantil en Catalunya?como sí lo hizo con TVE... — Sento (@Sento_L_A) 5 de enero de 2017

Vamos @jordievole que estamos esperando, no es tan dificil: 'critico que se usen esteladas en una Cabalgata de los Reyes Magos para niños'. pic.twitter.com/XGBdtDPNPu — Paco (@pacotor76) 5 de enero de 2017

@jordievole Hola Jordi, si poner la bandera del país en la TV pública és adoctrinar, lo de la derecha que es? Saludos! pic.twitter.com/ge1nbLJ8XV — CatXI96 (@CatXI96) 5 de enero de 2017

.@jordievole qué hay de la utilización de los niños en la cabalgata de Vic Te parece pederastia política? es peor si la bandera es d España? — Javier (@uffpff) 5 de enero de 2017

Quién habrá sido el lumbreras, Jordi Évole, que ha decidido poner banderas en la. Cabalgata? Ah, no, que son esteladas. pic.twitter.com/i2RSxpdUUb — Asun B. de la Lama (@mblancode) 3 de enero de 2017

Por lo que se ve, los independentistas no piensan dejar a los niños en paz incluso en su día, porque no hay mejor momento para un niño que esperar la llegada de Sus Majestades de Oriente. Y de momento el presentador de 'Salvados' no ha emitido ninguna queja al respecto, aunque aún está a tiempo.