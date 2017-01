Bescansa se cuela de rondón en la cabalgata de Santiago y encima se pone chula

No hay peor cosa para los podemitas que los pillen en un renuncio. No sólo niegan la mayor, sino que además se ponen chulos a más no poder.

En esta ocasión la mamarrachada corre a cuenta de Carolina Bescansa, conocida como la mamá de Dieguito, que fue enchufada en el tren de la ilusión de la cabalgata de los Reyes Magos de Santiago de Compostela del 5 de enero de 2017.

Evidentemente, el PP no dejó pasar la ocasión y rápidamente le afeó la conducta a la de Podemos por beneficiarse del amiguismo del alcalde de Podemos en la capital gallega.

Paula Prado, viceportavoz del Grupo Popular en el Parlamento gallego escribió varios tuits para denunciar este trato de favor:

El gobierno d @ahorapodemos d Santiago iba a democratizar #CabalgatasDeReyes elimina el sorteo para los niños d la ciudad y va @CBescansa pic.twitter.com/M1m3HyMKjf — Paula Prado del Río (@paulapra2) 5 de enero de 2017

Vaya! @CBescansa ocupa sitios reservados para el sorteo d los niños d la ciudad y no lleva a su hijo a la Cabalgata pero sí al @Congreso_Es pic.twitter.com/NiRDLySEY0 — Paula Prado del Río (@paulapra2) 5 de enero de 2017

@lalolalona6 @CBescansa Eso es la práctica habitual de Podemos además del sectarismo, las purgas, los escraches virtuales, las VPO, los niños Black,... — Paula Prado del Río (@paulapra2) 5 de enero de 2017

Bescansa, más chula y prepotente que nunca, exigió la retirada de las imágenes:

No te enteras:desde que Martiño gobierna todo el mundo puede ir en la cabalgata.Pidan disculpas y retiren la fotohttps://t.co/Pcj895h9dz — Carolina Bescansa (@CBescansa) 5 de enero de 2017

La diputada del PP, la remachaba: