Cachondeo a cuenta de la última 'carmenada': "De camino al trabajo recojo latas que la gente tira"

Manuela Carmena tiene el remedio para dejar Madrid limpio como una patena. La alcaldesa ha lamentado este 9 de enero de 2017 la "desidia enorme" de los madrileños y ha puesto como ejemplo que, a veces, en su trayecto a pie hacia el Ayuntamiento, recoge "hasta cinco o seis latas que la gente tira".

El cachondeo no ha tardado en llegar:

Se conoce que #Carmena aún no ha encontrado la lata con su nombre... pic.twitter.com/lTMRJUlpHm

Carmena ha intervenido en 'Los Desayunos' de TVE. Cuando fue cuestionada por los periodistas del programa de la pública por la suciedad de las calles, ha declarado que:

Yo voy muchas veces andando al Ayuntamiento y recojo a lo mejor hasta cinco o seis latas que la gente tira, y las tira al lado de una papelera. Eso no se puede tolerar

Y ha añadido que:

Sistemáticamente, cuando alguien me dice eso (que Madrid está muy sucia) le digo: 'Dime dónde has visto la basura que hay'. Y yo os digo que es impresionante, que cuando la persona me dice: 'Tal sitio'. Vamos allí y a lo mejor está limpio.