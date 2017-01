Twitter tiene memoria y revuelca en el fango a Ramón Espinar por oportunista: "¡Sinvergüenza, impresentable!"

Ramón Espinar sigue dando alegrías a sus detractores en Twitter. El hombre fuerte de Podemos en Madrid continúa siendo todo un filón en la red social--Espinar acumula cargos como zascas en Twitter: esta vez recibe por politizar la muerte de Carrie Fisher--.

Este 12 de enero de 2016 ha vuelto ha superar su propio listón con un tuit en el que celebraba, muy ufano, que se archivaran las acusaciones contra los polémicos titiriteros que gritaron aquello de 'Gora Alka-eta' en una representación infantil de Carnaval--Ramón Espinar vuelve a quedar retratado tras publicar que no acepta un regalo de Navidad que le hizo llegar Ferrovial--.

"Buena noticia para la libertad de expresión y la cultura", exclamaba Espinar, que acumula charcos tuiteros como cargos institucionales.

Hasta ahí todo estaría dentro de un orden...si no llega a ser porque en el pasado él mismo alentó los ataques contra estos mismos titiriteros, tal y como se han encargado de recordarle los usuarios de Twitter--Espinar se puso hecho un basilisco con La Vanguardia...¡por una foto!--.

Y es que Espinar fue uno de los podemitas que cuando entraron en prisión publicó un texto de Jorge Moruno, responsable del discurso de partido, donde afeaban a la "izquierda tuitera" los reproches a la decisión de Ahora Madrid de denunciar a la compañía responsable sin tener en cuenta "la responsabilidad política".

Eres un sinvergüenza. @RamonEspinar Les criminalizaste y hoy haces como si no hubieras dicho nada. pic.twitter.com/397PFZSy5C

Cuando los consideraban terroristas no tuviste el coraje para defenderlos, no seas oportunista, rata https://t.co/tRFb6kknCg @RamonEspinar

@RamonEspinar Este tuit resultaría más creíble si en su momento no los hubieras atacado, ¿no crees?

.@RamonEspinar En mi vida he visto un tío más desahogao que tú. Tu morro se estudiará en el futuro, no me cabe duda, es es es espectacular