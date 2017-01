Tirón de orejas de Rafa Nadal a algunos políticos: "No me gustan según qué tipo de actitudes en el Congreso: España no es un show"

Rafa Nadal ha hablado de tenis....y también de política española y de Donald Trump en una entrevista concedida antes de comenzar el Abierto de Australia.

En la conversación con 'El Español', el astro de la raqueta reconoce que sigue y que le gusta la política.

Me gusta seguir la actualidad política, pero me reservo la opinión. Por ser quien soy no creo que sea adecuado que hable de según qué tipo de cosas.

Pero finalmente reconoce ser una persona que aboga por la estabilidad y se postula en contra de los extremismos:

A nivel conceptual, soy una persona con una mentalidad que va dentro de la estabilidad. Cuantos menos extremos haya, menos cosas radicales pasen, menos llamamientos y menos movilizaciones.... Desde mi punto de vista que una sociedad esté demasiado alborotada, agitada o radicalizada no es bueno. Entiendo que la vida y el país funcionan mejor cuando eso no ocurre.

DIPUTADOS DE PODEMOS Y CIUDADANOS, A GRITO 'PELAO'

Y dice que, aunque no da nombres concretos, que no le han gustado algunos numeritos que hemos podido ver en el Congreso de los Diputados recientemente:

Se han vivido situaciones y momentos desagradables dentro de la política.

No me gustan según qué tipo de actitudes en el Congreso. Se convierte todo en un espectáculo y España no es un show. España es un país, es nuestro presente y nuestro futuro.

Cuando la gente habla en el Congreso no estamos en un partido de fútbol, estamos hablando de nuestro país en la sede de la soberanía nacional, de todos nosotros.

Según qué tipo de palabras se usen, según qué tipo de expresiones, según qué tipo de comportamientos... a mí personalmente no me gusta porque entiendo que es un lugar serio, no es un lugar para ir a montar el espectáculo.

Sobre la elección del nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, no se le ve muy entusiasmado, pero reconoce que la opción de Hillary Clinton tampoco le entusiasmaba:

Sí que he estado en Estados Unidos cuando Trump estaba haciendo la campaña electoral. Es verdad que la forma de hablar a mí no me gusta porque no es el estilo que aprecio, su forma de expresarse... Como no soy de un perfil arrogante no es mi estilo. Desde que ha salido elegido su discurso ha sido mucho más moderado y quizás más correcto, pero durante la campaña no ha sido así. Pero también le soy sincero: tampoco me encantaba la otra opción.

Sobre sus opciones en el primer 'grande' de la temporada, en Melbourne, piensa que: