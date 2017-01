Francina Armengol y el PSE abandonan a Pedro Sánchez

Aunque Patxi López intenta dar la imagen de «llanero solitario» en su camino hacia la secretaría general del PSOE, detrás de su candidatura se encuentran casi todos los barones que hace unos meses apoyaban a Pedro Sánchez, pese a que no lo digan.

Al menos hasta este 16 de enero de 2017, cuando la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y el PSE se han posicionado del lado del exlendakari, retirando así públicamente su apoyo a Sánchez.

Armengol, que en todo momento respaldó al exlíder socialista en su negativa al Gobierno de Rajoy, ha sido clara al decir que Sánchez no es la «persona adecuada» para liderar el PSOE. En Onda Cero ha sugerido que sería inteligente que Sánchez apoyara la candidatura de López: «Defienden el mismo proyecto de partido y han estado trabajando juntos. Las lógicas internas apuntan hacia ahí».

A juicio de la presidenta balear, Sánchez es consciente de la «ruptura a la que llegó el PSOE» y de que ahora empiezan una etapa en la que «alguien tiene que intentar juntar» al partido «desde una defensa clara del proyecto».

Armengol cree que Sánchez no debería postularse como secretario general. «Pedro es una persona joven, con una gran capacidad política y mucho futuro. Pero, ¿es la persona adecuada para dirigir el Partido Socialista?», se ha preguntado.

Desde el PSE, una federación sanchista, apuntan en la misma dirección. El secretario general del PSE de Vizcaya, Mikel Torres, ha respaldado la candidatura de López y ha opinado que «quienes estaban con el anterior secretario general Pedro Sánchez, pueden verse ahora representados con el modelo» que representa el candidato vasco.

En una entrevista en Radio Euskadi, Torres ha destacado que López «tiene un muy importante bagaje institucional y político, y no tiene una mochila personal de enfrentamientos personales con nadie», por lo que representa «una oportunidad de aunar el partido frente a quienes representan dos posturas muy enfrentadas», en referencia a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y Pedro Sánchez.

Por otro lado, los barones que se enfrentaron a Sánchez han recibido la noticia de la candidatura de Sánchez sin sorpresa. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho en TVE que «tenía la intuición» del paso adelante de López, alguien a quien respeta mucho. Page tiene claro que el exlendakari es mejor candidato que Sánchez, cuya presencia en las primarias del PSOE plantearía un escenario «que no es conveniente» para el partido.

Desde Extremadura, Guillermo Fernández Vara se ha limitado a decir que López «tiene un perfil que en estos momentos es muy necesario en el PSOE», dada su «capacidad de diálogo» y «de poner encima de la mesa posiciones que tiendan al encuentro definitivo».



«No va a haber apaños»

El presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, no cree que el primer aspirante a liderar el partido, Patxi López, busque en realidad pactar con otro candidato, en particular con la andaluza Susana Díaz, y ha matizado que hasta la fecha ésta no le ha comunicado a él que se vaya a presentar. «Hablar de apaño me parecer una tontería, no lo va a haber, va a haber una competición limpia y transparente», ha dicho.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Fernández ha evitado dar respuesta a una de las peticiones que le ha hecho López a la Gestora, que no tome decisiones sobre la relación entre el PSOE y el PSC. En su comparecencia para presentar su candidatura, López dijo que sería un «error mayúsculo» que los militantes del PSC no pudiesen votar en las próximas primarias de PSOE.

El dirigente provisional se ha limitado a dejar claro que él no va a «matizar» nada de lo que digan los candidatos y a recordar que los detalles de la relación entre los dos partidos está en manos de una comisión paritaria entre ambos, para la cual ha pedido respeto.