El 'Blue Monday' de Pablo Iglesias y Albert Rivera: van a por lana con el Yak y salen trasquilados

Lo que se presentaba como un gran día para la 'nueva política' acabó en fiasco. Porque Albert Rivera y Pablo Iglesias se pasaron por la Comisión de Defensa para posturear aprovechando el 'marrón' que tenía por delante la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, compareciendo por el Yak. Pero ambos se fueron de vacío. Los aplasusos se los llevó Cospedal. Iban a por lana y salieron trasquilados.

La ministra de Defensa se mostró empática y volvió a jugar la baza de pedir perdón a a los familiares de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yak 42 por el hecho de que no se haya "reconocido antes la responsabilidad patrimonial del Estado" en la tragedia. --Rajoy vuelve a tropezar con la pesada herencia de Aznar--

"Es una cuestión importante y de reconocimiento y no tengo ningún problema en pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad la responsabilidad del Estado a los familiares. Lo reitero y lo hago de corazón", ha afirmado Cospedal durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso. --Cospedal sale reforzada y con nota del 'caso Trillo'--

Cospedal se convierte así en la primera ministra de Defensa del PP después del mandato de Federico Trillo que pide disculpas oficialmente y en sede parlamentaria a las familias de los militares del Yak 42 "por el comportamiento del Estado" después de la tragedia.

Pero la ministra también tenía munición gruesa para los 'regeneradores', en especial, para Pablo Iglesias, a quién solo se le suele ver en el Congreso cuando puede chupar cámara y nunca para trabajar.

Cospedal le metió un rejonazo al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cuando le preguntó si el PP pagó con dinero de la 'caja B' del partido a los abogados de los militares acusados por el accidente del Yakovlev 42. Era una ignomia que la ministra no estaba dispuesta a admitir. --Trillo pagó con dinero B la defensa de los militares del Yak 42, según Bárcenas--

"Me parece una vergüenza. Este tema voy a darlo por no oído aunque ustedes estén en su derecho de decirlo. Me parece una barbaridad", ha sentenciado Cospedal durante su intervención en la Comisión de Defensa, en respuesta a las cuestiones planteadas por Iglesias y el resto de portavoces de los grupos parlamentarios.

Iglesias dedicó 32 preguntas a la ministra a las declaraciones realizadas en 2013 por el extesorero del PP Luis Bárcenas, cuando aseguró que se había pagado con dinero de la 'caja B' del PP a los abogados de los acusados por el accidente del Yak 42.

"¿Se pagó con dinero de la 'caja B' del Partido Popular a los abogados de los militares acusados?", ha planteado el líder de la formación morada, quien también ha pedido a Cospedal que aclare si el Ministerio de Defensa "tiene pensado organizar algún acto institucional para homenajear a los soldados fallecidos en este accidente o si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a pedir perdón.